Металлургический гигант РусАл готовится к смене юрисдикции
Компания будет зарегистрирована в России, а не в офшорной зоне острова Джерси. Подготовку к этому процессу одобрил совет директоров РусАла. Недавно компания оказалась под американскими санкциями из-за Олега Дерипаски. Российские власти для помощи подсанкционному бизнесу решили создать свои специальные административные районы с особым налоговым режимом.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gordy 17 августа 2018 | 14:44
"Компания будет зарегистрирована в России, а не в офшорной зоне острова Джерси."
Они там от налогов прятались?
viktorova 17 августа 2018 | 14:57
Будет зарегистрирована в российской офшорной зоне.
Так отжать легче будет.
ematveev 17 августа 2018 | 14:59
Неожиданный эффект.
Только за то, что в юрисдикцию России вернулись 15 млрд долл активов Русала- спасибо США.
Прав был Путин: санкции иногда приносят пользу.
rvs_68 17 августа 2018 | 15:09
ematveev:"Только за то, что в юрисдикцию России вернулись 15 млрд долл активов Русала- спасибо США. "
Еще не вернулись.
Возможно, вернутся.
Но не в тот момент, когда эти активы генерировали прибыль, а когда нужна поддержка за счет бюджета РФ.
Традиционно: убытки на всех, прибылЯ своим...
;-!
justitia 17 августа 2018 | 15:24
rvs_68: просто вытащили "своего", чтобы он мог продолжать молотить миллиарды, не платить налоги в бюджет, в то время как его устаревшие и мерзко оборудованные алюминиевые заводы травят население городов, в которых они расположены.
Вот и вся правда.
justitia 17 августа 2018 | 15:21
ematveev: Только за то, что в юрисдикцию России вернулись 15 млрд долл активов Русала- спасибо США.
////////////////////////////
Не вернулись, почитайте, что такое "оффшорная зона" .
ss2020 17 августа 2018 | 15:10
если санкции на лафеты ещё и лилипутов уложат... вообще им цены не будет...ну хотя бы вову застенчивого!)))
yralez 17 августа 2018 | 15:14
Они платить налоги не будут......за них будем мы.
Паханат.