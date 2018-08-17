Металлургический гигант РусАл готовится к смене юрисдикции

Компания будет зарегистрирована в России, а не в офшорной зоне острова Джерси. Подготовку к этому процессу одобрил совет директоров РусАла. Недавно компания оказалась под американскими санкциями из-за Олега Дерипаски. Российские власти для помощи подсанкционному бизнесу решили создать свои специальные административные районы с особым налоговым режимом.