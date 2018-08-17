Пресс-секретарю президента сегодня был задан вопрос: «допускают ли власти падение курса национальной валюты в случае новых санкций, например, до уровня 100 рублей за доллар?» Дмитрий Песков признал, что определенная волатильность на рынках есть, но в целом в Кремле оценивают ситуацию как стабильную.