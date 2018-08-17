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14:30, 17 августа 2018

Финансовая и экономическая система в России абсолютно стабильна, — так говорят в Кремле

Пресс-секретарю президента сегодня был задан вопрос: «допускают ли власти падение курса национальной валюты в случае новых санкций, например, до уровня 100 рублей за доллар?» Дмитрий Песков признал, что определенная волатильность на рынках есть, но в целом в Кремле оценивают ситуацию как стабильную.

Комментарии

38

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olegleon 17 августа 2018 | 14:35

в Кремле оценивают? хорошая шутка.

pilpelzaken 17 августа 2018 | 14:37

olegleon:
Никакой шутки, все честно и объективно: в Кремле действительно экономическая ситуация стабильная.

danko1 17 августа 2018 | 14:40

pilpelzaken: Деньги на виолончели есть.
А нищета населения правящую ОПГ не волнует.

gordy 17 августа 2018 | 14:41

"...в Кремле оценивают ситуацию как стабильную."


1998 год показал, что от стабильного до слабильного - один шаг?

danko1 17 августа 2018 | 14:45

gordy: Когда Путин назвал в том году рост экономики в России в 5%, когда он даже по данным Росстата составлял 0,5%, то говорить можно о стабильной тупости правящих воров, которые понятия не имеют о реальном положении дел в России.

rifles 17 августа 2018 | 14:43

danko1:
А если у всего российского населения конфисковать все доллары-то стабильность станет еще стабильнее.
Рубль сравнивать будет не с чем.

zemljanka 17 августа 2018 | 15:08

"А на кладбище все спокойгенько..."
ВСВ

sskazhenik 17 августа 2018 | 14:56

danko1: а что сделало население для того, чтобы нищета населения волновала власть? Ничего

astet 17 августа 2018 | 14:57

danko1: главное,
чтобы галера не перевернулась,
на которой раб Путин гребёт доллары?
Не раскачивайте галеру стабильности!!!

zkotor 17 августа 2018 | 14:36

ага, ещё на рельсы лечь пообещай ежели что не так, для полного повторения картины дефолта 98го

pilpelzaken 17 августа 2018 | 14:43

zkotor:
Не было никакого обмана в 1998 году. Борискина фраза из-за опечатки была опубликована так:
Обещаю вам лечь на рельсы, если будет дефолт.
А в первоисточнике фраза выглядела так:
Обещаю: вам лечь на рельсы, если будет дефолт.

Подобные опечатки случаются и сегодня, практически - ежедневно.

rvs_68 17 августа 2018 | 15:04

pilpelzaken: "Подобные опечатки случаются и сегодня, практически - ежедневно."

Да-да.

Казнить нельзя помиловать!

;-)

sab171 17 августа 2018 | 15:15

pilpelzaken: плюсом: очень много есть рельс, ржавых где десятками лет ничего не ходит, лежи себе да пей горькую.

hz6691 17 августа 2018 | 14:37

"А на кладбище так спокойненько,
Ни врагов, ни друзей не видать,
Всё культурненько, всё пристойненько –
Исключительная благодать."

fikus74 17 августа 2018 | 14:46

hz6691: а кремль таки и находится на кладбище

henry52 17 августа 2018 | 14:38

Финансовая и экономическая система в России абсолютно стабильна, — как на кладбище...

citizeneco 17 августа 2018 | 14:38

КОЗЬМА ПРУТКОВ: Если на клетке слона написано «буйвол» – не верь глазам своим. Кремлёвские врут, как дышат, им не привыкать.

conquistador 17 августа 2018 | 14:42

Самое смешно слово - абсолютно!

lager23 17 августа 2018 | 14:42

Им нельзя верить, а значит — хорошего не жди!

don_ballon 17 августа 2018 | 14:43

Состояние стабильно тяжёлое...

tks 17 августа 2018 | 14:43

"Поздравляю вас, господин соврамши-с!" ©

koma 17 августа 2018 | 14:45

Песков, как всегда, спутал Россию и Кремль. В Кремле то финансовая и экономическая система абсолютно стабильна!

rampa 17 августа 2018 | 14:56

koma: ничего не спутал. Вы просто забыли, что Россия - это Путин, а у него все хорошо. На свадьбу вон едет. Интересно, что в подарок повезет? ))))

uhovostro 17 августа 2018 | 15:01

rampa: Парочку виолончелей, думаю, будет достаточно...)))

zolingen 17 августа 2018 | 15:08

rampa: мячик.

paol 17 августа 2018 | 14:49

Сказать, буквально "мы больше не можем поддерживать финансовую систему" не решиться ни один политик в мире. А вот , когда какой-нибудь министр наорет на журналиста за вопрос о рубле, или чересчур усердно высмеивать "свидетелей апокалипсиса" вот тогда - "усе".

elenaprekrasnaya2009 17 августа 2018 | 14:50

Наша "стабильность" больше похожа на могильный камень.

srk2658lu 17 августа 2018 | 14:54

В Кремле оценивают?
Ельцин тоже божился 14 августа 1998 года, что дефолта не будет.
Сегодня 20 лет!
А Путин без гримас опустил рубль в 2015 году на 50% и потом радостно спрашивал бизнесменов, как вам работается при дешёвом рубле?
Вот США введут новые санкции, и Путен опять уронит рубль.
И производительность "прорвёт" до мирового уровня...

vincenttt 17 августа 2018 | 14:54

И правильно говорят...Всё стабильно- гэбистская шваль подзаборная, её ОПГ и стадо обслуживающей её неконституционную власть холуйни продолжают стабильно грабить и истреблять все 19 последних лет нищее и бесправное коренное население России !...Всё стабильно, истинная правда!

danmestari 17 августа 2018 | 14:58

О как! Стоит американцам почесать себе прыщик на носу, как самая могучая в мире экономика поднявшейся с колен России летит к х..м собачьим под аккомпанемент рухнувшей национальной валюты и обвалившихся акций. Это и есть стабильность по "профессору" пескову?

condor00 17 августа 2018 | 14:59

Соглашусь. Только всего один вопрос: за чей счёт?!

sneer1 17 августа 2018 | 15:03

Ха-ха (с интонацией Нельсона из "Симпсонов")

ramses333 17 августа 2018 | 15:03

"абсолютно стабильна"
-------------------------------
Не пугайте такими словами. Народ ведь начнет по доброй памяти 1998 г. соль и спички скупать.

zolingen 17 августа 2018 | 15:04

Именно поэтому собираются грабить пенсионеров. Малохольные, если предельно корректно

piter_ug 17 августа 2018 | 15:06

//абсолютно стабильна, — так говорят в Кремле//

... в своём падении.
Т.е, и не мечтайте об улучшении.

(комментарий скрыт)

captaingeorge 17 августа 2018 | 15:12

Они правы! Финансовая система находится в стабильно херовом состоянии...

vadimp 17 августа 2018 | 15:14

А че в Кремле она когданибудь была не стабильна?
Всегда "жрали" от пуза!

hiryrg 17 августа 2018 | 15:16

100 деревянных за 1$ - стабильно, так будет. Осталось немного подождать. Как раз к Новому году.

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