Количество детей в семьях, которые занимаются усыновлением, не должно превышать трех
Об этом говорится в проекте закона, который подготовило министерство просвещения. Документ находится в распоряжении агентства ТАСС. Накануне министр Ольга Васильева рассказывала о планах ужесточения требований к усыновителям, но конкретные параметры при этом не приводились.
Комментарии7
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sim202_ 17 августа 2018 | 14:49
И почему судьбы людей определяют всякие васильевы?
Что-то проблесков гениальности на почве педагогики
у неё и присных не наблюдалось.
Скорее, наоборот...
fig_vvam 17 августа 2018 | 15:14
sim202_: Дело в том, что в России смещены понятия.
Усыновление, настоящее усыновление, в России крайне редко.
реально детей берут в семьи на воспитание.
За это воспитатели получают приличные деньги за каждого ребенка.
Виды выплат приемной семье Виды пособий: Единовременная выплата при усыновлении. С февраля 2018 оно составляет 16350 руб. Выплачивается разово семье после приема ребенка в свою семью. Оплачивается за каждого приемного малыша. Пособие на обеспечение детей. Составляет 40 % от средней ежемесячной заработной платы одного из родителей за отчетный период. Заработная плата приемным родителям в качестве вознаграждения за их ежедневный труд. Ее минимальный размер в 2018 г. составляет на каждого не достигшего 10 лет малыша 7857,64 руб.; и на детей старше 10 лет – 8756 руб. В центральных регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург эти суммы 15000 руб. за детей до 12 лет и 20000 руб. за детей старше 12 лет соответственно. Это основные суммы, на которые приемная семья может рассчитывать.
Ежемесячное пособие на обеспечение детей Этот вид пособия получают родители за каждого ребенка до исполнения малышу возраста полутора лет. Его размер индивидуален для каждой семьи, но есть минимум, установленный государством на 2018 г. Если в семье 1 приемыш, минимум составит 2576 руб. Если 2 и более – 5153 руб. Эти суммы также индексируются государством наравне с остальными пособиями. Размер индексации определяется государственной думой ежегодно.
Источник: http://semejnyjyurist.ru/vyplaty-priemnoj-seme.html
Плюс еще и бесплатная жилплощадь на детей положена
Поэтом у берут на воспитание по десятку детей и более.
Естественно никакого приличного ухода и воспитания обеспечить такие "приемные родители" не могут
vadimp 17 августа 2018 | 15:06
"... не должно превышать трех ..."
Начинается трех, пяти, восьми ... на коффейной гуще.
Все требует времени, дети тож.
24-8(сон)-8(работа)-4(быт)=4("свободного" времени)
Вот и считай скока их должно быть.
oleshek 17 августа 2018 | 15:08
Как приемная мать, прочитав этот законопроект, могу сказать одно, придумавшие эти меры люди - убийцы. Людоеды и убийцы. А еще воры: на содержание детей в детском доме тратятся немыслимые деньги, а результат (согласно сведениям прокуратуры) - 8 из 10 к 25 мертвы... 1 - в тюрьме, и только 1 как-то устроился... и мы все платим за убийство этих детей, мучительное и бессмысленное...
Вот их будут там держать... мы будем за это платить... и ответим перед Богом за убийство с особой циничностью и жестокостью...
Чтобы этих детей поднять нужны не столько деньги, сколько навыки любви, терпения, поддержка спецов (неврологов, нейропсихологов, дефектологов, социальных педагогов) и ресурс большой семьи на лет ...цать, тк эти люди, даже если выросли, не стойки и не ударопрочны... им всю жизнь нужны мощная семейная поддержка и безусловная любовь (очень много)...
Даже самая бестолковая мамашка или приемная мать - больший шанс на жизнь, чем детский дом.
sergo_25_26 17 августа 2018 | 15:15
И почему я думаю наоборот? Если есть у людей желание воспитать 5 или 10 зачем препятствовать? Действительно мордор.
hiryrg 17 августа 2018 | 15:19
Правильно - а остальные дети пусть сидят в клетках детдомах. Так и демография поднимется в РФ.
pampey 17 августа 2018 | 15:22
ЭТО ПРАВИЛЬНО! РОДИТЕЛИ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ МОГУТ ПРОСТО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЯЕТ ГОСУДАРСТВО НА КАЖДОГО РЕБЕНКА.