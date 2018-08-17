Автор скульптурной группы «Зодчие» в Александровском парке Петербурга пока не получал просьб исправить ошибку

Автор скульптурной группы «Зодчие» в Александровском парке Петербурга Александр Таратынов пока не получал просьб исправить ошибку. Напомним, как выяснили горожане, изображение одного из персонажей композиции не соответствует действительности.

У архитектора Тома де Томона, одного из восьми героев композиции, лицо шотландского химика Томаса Томсона, который к Петербургу не имел никакого отношения. На это обратил внимание один из интернет-пользователей, он отметил, что изображение шотландца повсеместно используют при иллюстрации статей о французском архитекторе. В интервью «Интерфаксу» автор скульптурной группы Александр Таратынов признал , что при создании фигуры де Томона, использовал портрет из интернета, и не провел дополнительное историческое изыскание. Он посетовал, что художник часто становится заложником того, что в сети массово распространяют недостоверные изображения и информацию. По словам Таратынова, на скульптуре не написано, что это именно Тома де Томон и предложил считать ее собирательным образом архитектора Петербурга. Качественно исправить ошибку, скорее всего, не получится. Исследователь истории Северной столицы Валерий Шевченко в своей работе «Произведения Тома де Томона» сообщает, что достоверных портретов зодчего не сохранилось.

Тома де Томон с лицом другого исторического персонажа — это «редкое невежество». Так считает историк Лев Лурье.

Скульптурную группу «Зодчие» открыли в Александровском саду 7 лет назад по инициативе «Газпрома». По словам Таратынова, он уже разговаривал с заказчиком и именно в Газпроме должны решить, что делать дальше.