Сразу две российские команды вышли минувшим вечером в плэй-офф Лиги Европы
И если футбольный клуб Уфа преодолел квалификацию не без труда, то питерский Зенит показал невероятный результат.
Уфа играла в гостях против Прогреса из Люксембурга. И результат матча практически до последних минут российскую команду не устраивал. Проигрывать было нельзя. Но Уфа закончила первый тайм со счетом 1:0 в пользу хозяев. Во втором тайме наши футболисты отыгрались, но ничья сохранялась недолго. Болельщики уже готовились морально к дополнительному времени, но на 90-й минуте Уфа все же вырвала ничью, и по сумме двух матчей вышла в плэй-офф. Теперь команде предстоит встреча с шотландским клубом Рейнджерс.
Тем временем, совершенно удивительные события разворачивались на стадионе «Петровский». Зенит при пустых трибунах (клуб наказали после игры с Лейпцигом) буквально разорвал Динамо-Минск. Первую игру сине-бело-голубые проиграли минчанам 0:4. А вчера матч закончился совсем не футбольными 8:1. Подопечные Сергея Симака поначалу не показывали впечатляющих результатов. Один мяч по итогам первого тайма. Да еще и удаление в начале второго. Но и вдесятером игроки Зенита не только держали оборону, но и смогли продолжить забивать. Дополнительное время подарило невероятные эмоции болельщикам, которые вынужденно смотрели игру в трансляции. Артем Дзюба оформил хет-трик и на поле был явным лидером команды. Кроме того, ворота противника поразили Паредес, Нобоа, Дриусси, и дважды забил Роберт Мак. Зенит стал первым российским клубом, который забил четыре гола в дополнительное время.
В следующем раунде Зенит сыграет против норвежского клуба Мольде. Первый матч пройдет в Петербурге 23 августа.
Комментарии7
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henry52 17 августа 2018 | 14:19
"Игра была равна -- играли два *овна"....
seryj_wolk 17 августа 2018 | 14:26
После поражения 0:4 выиграть с таким счетом? Очень похоже на договорной матч.
piterjanis 17 августа 2018 | 14:36
seryj_wolk: Не похоже
apels 17 августа 2018 | 15:08
seryj_wolk: Нет. Просто загадкой является первый матч, уж очень не высок уровень Динамо. У них просто сил хватило только на первый тайм.
henry52 17 августа 2018 | 14:48
В десятиром, в дополнительное время -- забить 4(!!!) мяча можно только во дворе...
srk2658lu 17 августа 2018 | 15:04
henry52: Газпром Лукашенке пообещал снизить цену на газ?
srk2658lu 17 августа 2018 | 15:02
//ворота противника поразили Паредес, Нобоа, Дриусси, и дважды забил Роберт Мак.//
Расейские футболисты от Паредеса до Мака долго запрягают, но потом много забивают..
Ё-моё!
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