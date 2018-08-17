Сразу две российские команды вышли минувшим вечером в плэй-офф Лиги Европы

И если футбольный клуб Уфа преодолел квалификацию не без труда, то питерский Зенит показал невероятный результат.

Уфа играла в гостях против Прогреса из Люксембурга. И результат матча практически до последних минут российскую команду не устраивал. Проигрывать было нельзя. Но Уфа закончила первый тайм со счетом 1:0 в пользу хозяев. Во втором тайме наши футболисты отыгрались, но ничья сохранялась недолго. Болельщики уже готовились морально к дополнительному времени, но на 90-й минуте Уфа все же вырвала ничью, и по сумме двух матчей вышла в плэй-офф. Теперь команде предстоит встреча с шотландским клубом Рейнджерс.

Тем временем, совершенно удивительные события разворачивались на стадионе «Петровский». Зенит при пустых трибунах (клуб наказали после игры с Лейпцигом) буквально разорвал Динамо-Минск. Первую игру сине-бело-голубые проиграли минчанам 0:4. А вчера матч закончился совсем не футбольными 8:1. Подопечные Сергея Симака поначалу не показывали впечатляющих результатов. Один мяч по итогам первого тайма. Да еще и удаление в начале второго. Но и вдесятером игроки Зенита не только держали оборону, но и смогли продолжить забивать. Дополнительное время подарило невероятные эмоции болельщикам, которые вынужденно смотрели игру в трансляции. Артем Дзюба оформил хет-трик и на поле был явным лидером команды. Кроме того, ворота противника поразили Паредес, Нобоа, Дриусси, и дважды забил Роберт Мак. Зенит стал первым российским клубом, который забил четыре гола в дополнительное время.

В следующем раунде Зенит сыграет против норвежского клуба Мольде. Первый матч пройдет в Петербурге 23 августа.