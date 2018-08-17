Актер Алексей Панин в очередной раз привлек к себе внимание
По некоторым данным, он устроил дебош в самолете, из-за чего артиста пришлось снять с рейса. Сам Панин это отрицает.
Алексей Панин в состоянии алкогольного опьянения, разгуливал по салону
самолета, направлявшегося из Симферополя в Москву, и не реагировал на требования стюартов. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. Самолет пришлось вернуть в Симферополь, из салона актера вывела полиция. На записи, сделанной одним из пассажиров, видно, как сотрудник полиции просить очевидцев рассказать для протокола об инциденте. Однако сам Панин в своем инстаграме позже заявил, что информация, которую распространяют в СМИ, не соответствует действительности и ничего, стоящего внимания, не произошло.
А в комментарии ТАССу актер рассказал, что он вместе с дочерью решил задержаться в Крыму еще на день, и никаких проблем не было: ни авиакомпания, ни экипаж самолета, ни полиция не предъявляли Панину претензий. Это подтвердили и источники ТАСС в аэропорту Симферополя. По их данным, актер не устраивал дебош. Он попросил снять его с рейса в Москву, так как «почувствовал что-то неладное». Собеседник агентства в правоохранительных органах позже сообщил, что в его действиях нарушений не нашли и к административной ответственности актера привлекать не будут.
Это не первый раз, когда Алексей Панин оказывается в центре скандала. Он не раз попадал в полицию, а весной этого года его лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.
В авиакомпании «Россия» сообщили, что перевозчик рассмотрит вопрос о взыскании с пассажира убытка за задержку отправления рейса.
Комментарии3
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polsan 17 августа 2018 | 14:17
Что можно про этого Панина хорошего сказать?! Посмотрите в ютуб, там про него уже давно всё сказано. Было ли что такое возможно с Гердтом, Гафтом, Никулиным, Мироновым, Папановым, Баталовым, Абдуловым... список можно продолжить. А тут этот Панин...
prohorova71 17 августа 2018 | 14:34
Ну и где дебош? Зачем вы врете?
yakutt86 17 августа 2018 | 14:40
Он вспомнил, что нельзя покидать украинский Крым таким нелегальным способом и снялся с рейса, надеясь, что ему простится прибытие в Крым также незаконным способом, минуя пункт контроля на границе с оккупированной территорией.