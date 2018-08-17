Z Архив новостей новости
5 3 6 902
14:08, 17 августа 2018

Актер Алексей Панин в очередной раз привлек к себе внимание

По некоторым данным, он устроил дебош в самолете, из-за чего артиста пришлось снять с  рейса. Сам Панин это отрицает.

Алексей Панин в состоянии алкогольного опьянения, разгуливал по салону
самолета, направлявшегося из Симферополя в Москву, и не реагировал на требования стюартов. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. Самолет пришлось вернуть в Симферополь, из салона актера вывела полиция. На записи, сделанной одним из пассажиров, видно, как сотрудник полиции просить очевидцев рассказать для протокола об инциденте. Однако сам Панин в своем инстаграме позже заявил, что информация, которую распространяют в СМИ, не соответствует действительности и ничего, стоящего внимания, не произошло.

А в комментарии ТАССу актер рассказал, что он вместе с дочерью решил задержаться в Крыму еще на день, и никаких проблем не было: ни авиакомпания, ни экипаж самолета, ни полиция не предъявляли Панину претензий. Это подтвердили и источники ТАСС в аэропорту Симферополя. По их данным, актер не устраивал дебош. Он попросил снять его с рейса в Москву, так как «почувствовал что-то неладное». Собеседник агентства в правоохранительных органах позже сообщил, что в его действиях нарушений не нашли и к административной ответственности актера привлекать не будут.

Это не первый раз, когда Алексей Панин оказывается в центре скандала. Он не раз попадал в полицию, а весной этого года его лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

В авиакомпании «Россия» сообщили, что перевозчик рассмотрит вопрос о взыскании с пассажира убытка за задержку отправления рейса.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

polsan 17 августа 2018 | 14:17

Что можно про этого Панина хорошего сказать?! Посмотрите в ютуб, там про него уже давно всё сказано. Было ли что такое возможно с Гердтом, Гафтом, Никулиным, Мироновым, Папановым, Баталовым, Абдуловым... список можно продолжить. А тут этот Панин...

prohorova71 17 августа 2018 | 14:34

Ну и где дебош? Зачем вы врете?

yakutt86 17 августа 2018 | 14:40

Он вспомнил, что нельзя покидать украинский Крым таким нелегальным способом и снялся с рейса, надеясь, что ему простится прибытие в Крым также незаконным способом, минуя пункт контроля на границе с оккупированной территорией.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 6777 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 178 6 15618 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 151 6 13684 13.08
Kмосква, мнения
Блоги

Блог «Новой газеты»

Без комментариев В редакцию пришел запрос СК РФ о расследовании убийства Аркадия Бабченко в Киеве…

5 169 6 48074 10.08
Kобщество, бабченко, политика, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 91 6 8832 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Деятельность ЧВК должна быть раскрыта и легализована Сегодня эти люди знают: по российским законам их деятельность — уголовное преступление и любое признание о своей службе в рядах наемников легко превращается в обвинительное заключение и годы тюрьмы…

5 63 6 6155 11:38
Kжурналисты, трагедии, расследования, военные, африка, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 47 6 5388 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 261 6 30337 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 295 6 34550 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 50 6 6364 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Интервью Особое мнение

Станислав Кучер гость: Станислав Кучер главный редактор проекта «Сноб»

Красивый выход для руководителя, для лидера великой державы – это всегда просто, в любой ситуации – прощение. Всегда. Можно тысячу раз оставаться уверенным, что Сенцов совершил преступление, что Сенцов террорист, при этом его помиловать…

5 57 6 14050 10.08
#слушать 35:17 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 85 6 11493 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Пригожин посоветовал Вайкуле отказаться от выступлений в России Певица Лайма Вайкуле своим заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество своих поклонников, считает продюсер Иосиф Пригожин…

5 229 6 32481 13.08
Kполитика, общество, власть, мнения, культура, латвия
Блоги

+ Акция протеста против правительства в Бухаресте Акция протеста против правительства в Бухаресте Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..

5 160 6 22851 11.08
8читать ;смотреть
Kпротесты, фото, видео, общество, румыния, события
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Кому нужна грязная политика Государство утратило способность видеть и чувствовать политическую грязь. Оно сознательно и планомерно использует её в процессе государственного строительства, на каждом шагу показывая, что грязь востребована властями…

5 63 6 9296 10:56
Kполитика, власть, государство, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 177 6 26038 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Производители мясных изделий попросили правительство помочь повысить цены в магазинах К этому их подтолкнул резкий рост стоимости сырья, из-за которого компании теперь несут серьезные потери…

5 49 6 12377
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путину всё время кажется, что его загоняют в угол. На самом деле, он загоняет в угол Россию. Как в случае Сенцова, так и в случае бедной девочки Анны Павликовой. Почему она сидит – чтобы был пример, чтобы другие тряслись…

5 157 6 131075 11.08
#слушать 47:39 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование

«К 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого»
2964906
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 17 6 5084 12.08
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Вляпались Попытаемся отвечать Америке (а чем мы можем ответить?) — станет еще хуже, ибо Россия не может противостоять самой развитой и богатой цивилизации, которая пришла в бешенство…

5 496 6 315612 14.08
Блоги

+ Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу России с Украиной Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу России с Украиной Беспилотник обнаружил две колонны из восьми грузовиков каждая…

5 507 6 164400 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7189061
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3617509

Сегодня в эфире