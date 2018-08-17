Актер Алексей Панин в очередной раз привлек к себе внимание

По некоторым данным, он устроил дебош в самолете, из-за чего артиста пришлось снять с рейса. Сам Панин это отрицает.

Алексей Панин в состоянии алкогольного опьянения, разгуливал по салону

самолета, направлявшегося из Симферополя в Москву, и не реагировал на требования стюартов. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. Самолет пришлось вернуть в Симферополь, из салона актера вывела полиция. На записи, сделанной одним из пассажиров, видно, как сотрудник полиции просить очевидцев рассказать для протокола об инциденте. Однако сам Панин в своем инстаграме позже заявил, что информация, которую распространяют в СМИ, не соответствует действительности и ничего, стоящего внимания, не произошло.

А в комментарии ТАССу актер рассказал, что он вместе с дочерью решил задержаться в Крыму еще на день, и никаких проблем не было: ни авиакомпания, ни экипаж самолета, ни полиция не предъявляли Панину претензий. Это подтвердили и источники ТАСС в аэропорту Симферополя. По их данным, актер не устраивал дебош. Он попросил снять его с рейса в Москву, так как «почувствовал что-то неладное». Собеседник агентства в правоохранительных органах позже сообщил, что в его действиях нарушений не нашли и к административной ответственности актера привлекать не будут.

Это не первый раз, когда Алексей Панин оказывается в центре скандала. Он не раз попадал в полицию, а весной этого года его лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

В авиакомпании «Россия» сообщили, что перевозчик рассмотрит вопрос о взыскании с пассажира убытка за задержку отправления рейса.