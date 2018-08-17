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14:07, 17 августа 2018

Пентагон отменил военный парад, который должен был проводиться по идее Дональда Трампа

Его стоимость оценили в более чем 90 миллионов долларов.

Телекомпания CNN напоминает, что Трамп планировал провести военный парад по случаю столетия победы в Первой мировой войне — в ноябре. Как минимум три источника сообщили журналистам, что стоимость парада выросла с первоначальных 12 до 92 миллионов долларов и это вызвало переполох в Пентагоне. Сам Трамп ранее сказал, что не устраивая военные игры, США экономят баснословные деньги.

Впрочем, издание The Huffington Post пишет лишь, что решение о переносе парада было принято лишь на фоне появившейся информации о его стоимости. Таким образом, — делает вывод издание, в этом году планы Трампа показать мощь американского оружия, — не осуществятся.

USA Today напоминает, что в параде планировалось участие до 7 тысяч человек. А президент США не исключал, что самолёты и военная техника будут представлены сразу в Вашингтоне и Нью Йорке.

Washington Examiner и вовсе называет задумку Трампа дурацкой и приводит сразу несколько десятков идей, как можно потратить деньги, которые могли пойти на его организацию. Среди них в том числе восстановление памятников и поддержка бездомных и бедных людей.

Окончательная дата, на которую Пентагон перенёс военный парад, пока неизвестна.

Комментарии

19

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uhovostro 17 августа 2018 | 14:12

Все придурки-правители одинаковы....

olegleon 17 августа 2018 | 14:12

попросили бы Шойгу. он бы провёл парад намного дешевле.

fig_vvam 17 августа 2018 | 14:19

olegleon: Трамп просто понял, что за такой парад ему малор не будет.
Это СШа и там не любят глупости за казенный счет.
Это удел России.
При желании Трамп бы мог устроить любое шоу, но за свой счет.

neyexo 17 августа 2018 | 14:41

fig_vvam:
Нэнси Рейган писала, что их больше всего удивило, когда они въехали в Белый дом. За еду надо было платить, удивились, когда принесли счет

romashka__ 17 августа 2018 | 14:59

Трамп планировал провести военный парад по случаю столетия победы в Первой мировой войне — в ноябре. А Пентагон этот парад отменил.
Кровь проливала в основном Россия. А праздновать будет Трамп? Если бы, как черт из табакерки, не выскочил картавый Ульянов с ложными посылами и Брестским миром, то Россия и выиграла бы эту проклятую войну. Трампу праздновать нечего. Пусть разберется с русскими мафиозными триллионами.

danko1 17 августа 2018 | 14:13

В США даже по случаю 100-летия Победы парад отменяют, желая эти деньги на помощь людям отправить.
А у нас Путин ежегодно сотни миллионов на демонстрацию современного оружия выкидывает, забыв даже о ветеранах.

ukov 17 августа 2018 | 14:22

danko1:
желая эти деньги на помощь людям отправить.
____________________________________________
например, в Ираке или Ливии ;-)

navsegda 17 августа 2018 | 14:28

ukov: в России , всем же известно что это госдеп портит вам дороги и сцыт в подъездах

ukov 17 августа 2018 | 14:41

navsegda:
это госдеп портит вам дороги и сцыт в подъездах
___________________________________________
если бы госдеп только ссал в подъезде,
я бы его выгнал ссцаной тряпкой.
а он (госдеп) занимается такой бурной деятельностью, что порой забывает, где он "строит демократию", а где уже построил!

fig_vvam 17 августа 2018 | 14:45

ukov: То есть не только в подъездах сцыт Госдеп, но тебе в штаны насрал? И подмываться тебе бесполезно, сразу опять штаны полны, да?

ukov 17 августа 2018 | 14:51

fig_vvam:
ты опять воскрес, специалист по "овну".
в игнор поганку!

fig_vvam 17 августа 2018 | 14:57

ukov: Ну вот, ты опять обосрался и сбежал подмываться.

rampa 17 августа 2018 | 14:15

все-таки ТрампНаш ))))

navsegda 17 августа 2018 | 14:17

Путин это заразно , встретился с ним , поручкался и вот вам результат , челу захотелось военных парадов а-ля рюс

drgonish 17 августа 2018 | 14:25

navsegda:

А у нас чуть гей-парад не разрешили :)

navsegda 17 августа 2018 | 14:40

drgonish: Геи есть , парада нет

captainobvious 17 августа 2018 | 14:20

пусть к нам на 9 мая приезжает, потешит душу

mikr 17 августа 2018 | 14:40

На Западе парадом называют не торжественный проход марширующих солдат и боевой техники, а разномастную толпу разукрашенных людей непонятного пола и возраста с обнимашками, поцелуями, голыми жопами и разноцветными флажками. На это они денег никогда не жалели. А танки с ракетами и самолетами за 90 (девяносто) миллионов долларов (!!!) они просто могут не понять...

srk2658lu 17 августа 2018 | 14:45

В 2015 году парад стоил 810 млн руб, или 13,5 млн долларов.
Куда надо потратить эти деньги?
Да на больных детишек, которых показывают по всем каналам ТВ для сбора средств на их лечение!
Лицемеры!

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