Пентагон отменил военный парад, который должен был проводиться по идее Дональда Трампа

Его стоимость оценили в более чем 90 миллионов долларов.

Телекомпания CNN напоминает, что Трамп планировал провести военный парад по случаю столетия победы в Первой мировой войне — в ноябре. Как минимум три источника сообщили журналистам, что стоимость парада выросла с первоначальных 12 до 92 миллионов долларов и это вызвало переполох в Пентагоне. Сам Трамп ранее сказал, что не устраивая военные игры, США экономят баснословные деньги.

Впрочем, издание The Huffington Post пишет лишь, что решение о переносе парада было принято лишь на фоне появившейся информации о его стоимости. Таким образом, — делает вывод издание, в этом году планы Трампа показать мощь американского оружия, — не осуществятся.

USA Today напоминает, что в параде планировалось участие до 7 тысяч человек. А президент США не исключал, что самолёты и военная техника будут представлены сразу в Вашингтоне и Нью Йорке.

Washington Examiner и вовсе называет задумку Трампа дурацкой и приводит сразу несколько десятков идей, как можно потратить деньги, которые могли пойти на его организацию. Среди них в том числе восстановление памятников и поддержка бездомных и бедных людей.

Окончательная дата, на которую Пентагон перенёс военный парад, пока неизвестна.