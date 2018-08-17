У здания Центра имени Хруничева в Москве сегодня может состояться акция против массовых сокращений
Об этом «Эху Москвы» рассказал представитель организации «Рабочий компас» Александр Зимбовский.
Сообщения о так называемом сходе — это провокация, сказал Эху Москвы" официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко. По словам Устименко, ещё накануне коллектив завода пытались взбудоражить представители КПРФ, но сотрудники предприятия не обращали на них внимания.
Комментарии2
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patrikk_1 17 августа 2018 | 14:14
У здания Центра имени Хруничева в Москве сегодня может состояться акция против массовых сокращений...
- Что за чертовщина?
- Это повстанцы. - Уходим, пока нас не арестовали.
- А чего хотят повстанцы?
- Как обычно: больше денег, больше свободы, больше воздуха... "Вспомнить всё" (1990)
tks 17 августа 2018 | 14:16
Если их щемят - вот не жалко, ни капельки.
Получайте своё по-полной, путорасы и комуняки.