Минкомсвязь предлагает повысить требования к шифрованию абонентских данных
Сим-карты иностранного производства, считают в ведомстве, могут угрожать безопасности россиян. В связи с этим чиновники предлагают внедрить отечественные системы криптографической защиты, которые потребуют перехода на новый сим-карты. Как пишет «Коммерсантъ», эти требования могут привести к затратам от 5до 80 миллиардов рублей.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dft 17 августа 2018 | 14:08
Истеричные запросы на попил бабла.
danko1 17 августа 2018 | 14:10
dft: Главное, что ФСБ одобрил переход на эти карты.
А мнение населения в полицейско-гэбэшном государстве никого не волнует.
Не желаете- заставим.
gordy 17 августа 2018 | 14:26
Они уже не знают, куда своё криптопро засунуть?
vezdehod 17 августа 2018 | 14:39
Теперь наши "данные" будут под надёжной защитой ФСБ и это "радует".
tks 17 августа 2018 | 14:14
Вот же твари!!
Просто конченные мерзавцы: уровень шифрования данных не устраивает, зато закон Яровой, который полностью обнуляет конфиденциальность информации, они всецело поддерживают!!
Ничего, скоро вас, оккупантов, поганой метлой погоним с Земли Русской!!
olegleon 17 августа 2018 | 14:22
tks: It's not personal. It's strictly business
tks 17 августа 2018 | 14:27
«Autem a posse ad esse non valet consequential»
olegleon 17 августа 2018 | 14:46
tks: тут реальность, т.к. деньги реальные и очень большие
tks 17 августа 2018 | 14:50
olegleon: Которых до такой степени нет, что советник Путина по экономике, г-н Белоусов, предлагает ссылаясь на "майские указы"(проведенные с треском!) изъять "излишки" у рентабельных металлургов, химиков и добытчиков драгметаллов/камней?
Где логика?
olegleon 17 августа 2018 | 15:18
tks: искать логику в экономических действиях наших властей?! они аналог маркизы Помпадур "после нас хоть потоп". оставят, как и Луи XV государство на грани банкротства.
rogerrabbit 17 августа 2018 | 14:18
что в очередной раз подтверждает, что денег у государства, как у дурака фантиков
polsan 17 августа 2018 | 14:20
Лучше шифровать и без ведома владельца третьим лицам передавать! ))
Это как то уж очень здорово звучит! )
zloy_sok 17 августа 2018 | 14:21
Выдавать будут по паспорту в ФСБ?
nf5096004 17 августа 2018 | 14:27
Превращают страну в гетто. Полный контроль. Интересно в кабинках общественных туалетоа камеры уже стоят?
zkotor 17 августа 2018 | 14:32
Когда же вы падлы сдохните наконец!
fikus74 17 августа 2018 | 14:35
Как жить дальше, слева закон яровой ,справа усилить шифрование. Идиоты Кремлевские, вы там определитесь.
tks 17 августа 2018 | 15:21
fikus74: "Повсеместное использование зарубежного телекоммуникационного оборудования создает предпосылки для утечки информации."
Н.Патрушев, cекретарь СБ, август 2017г., цитата РИА "Новости".
Кстати, именно это Существо - реальный руководитель путинской РФ.
vadimp 17 августа 2018 | 15:17
Параноя она заразна.