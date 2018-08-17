Следователи выясняют происхождение документов, обнаруженных в здании бывшего подразделения Миграционной службы

Московские следователи начали выяснять происхождение множества личных документов граждан, которые были обнаружены в здании бывшего подразделения Миграционной службы. Об этом сообщили Интерфаксу в столичном главке СК. Свою проверку проведут и сотрудники МВД. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в заброшенном здании на Большой Черемушкинской улице нашли стеллажи с паспортами, архивы с отпечатками пальцев, а также материалы уголовных и административных дел. По последним данным, сотрудники полиции уже вывезли все документы в ближайший дежурный пункт.

Небрежное обращение с документами типично для многих наших госструктур, — сказал «Эху Москвы» бывший руководитель пресс-службы ФМС Константин Полторанин.

Между тем, россияне могут утратить контроль за персональными данными. Как пишут Ведомости, бизнес хочет обмениваться ими без согласия владельца. Уже разработаны соответствующие поправки. В разработке поправок участвовали представители IT-компаний, операторов связи и банков.