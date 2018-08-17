Следователи выясняют происхождение документов, обнаруженных в здании бывшего подразделения Миграционной службы
Московские следователи начали выяснять происхождение множества личных документов граждан, которые были обнаружены в здании бывшего подразделения Миграционной службы. Об этом сообщили Интерфаксу в столичном главке СК. Свою проверку проведут и сотрудники МВД. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в заброшенном здании на Большой Черемушкинской улице нашли стеллажи с паспортами, архивы с отпечатками пальцев, а также материалы уголовных и административных дел. По последним данным, сотрудники полиции уже вывезли все документы в ближайший дежурный пункт.
Небрежное обращение с документами типично для многих наших госструктур, — сказал «Эху Москвы» бывший руководитель пресс-службы ФМС Константин Полторанин.
Между тем, россияне могут утратить контроль за персональными данными. Как пишут Ведомости, бизнес хочет обмениваться ими без согласия владельца. Уже разработаны соответствующие поправки. В разработке поправок участвовали представители IT-компаний, операторов связи и банков.
Комментарии5
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igorrrpadlowitchs 17 августа 2018 | 14:17
Сейчас и ск и менты с умными и важными мордами будут изображать возмужение и проводить проверку, будно никто не знает, что это обычное расп..здяйство и долбои..зм!
vezdehod 17 августа 2018 | 14:36
Архив хорошо сохранился благодаря его охране - Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича - их портреты отпугивали. потенциальных грабителей.
ramses333 17 августа 2018 | 14:33
А чо тут выяснять? Госдеп подбросил.
hz6691 17 августа 2018 | 14:39
ramses333: Скорее, бандеровцы или Ходорковский.
ivar1964 17 августа 2018 | 14:38
"Ай-яй-яй! Кто же здесь насрал?" (Людвиг Аристархович).