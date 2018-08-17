Памфилова: Доверие российских граждан к выборам в последнее время удалось повысить
Доверие российских граждан к выборам в последнее время удалось повысить. Так считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Сегодня в Москве она выступала на Всероссийском конгрессе общественных наблюдателей. По словам Памфиловой, были взлеты и падения, и сейчас важно удержать достигнутый уровень.
Комментарии11
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yralez 17 августа 2018 | 13:36
Удержать достигнутый уровень--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ниже плинтуса который.
wargen 17 августа 2018 | 13:38
Удержать? А что кто-то постоянно покушается на него? Американские хакеры? Они оказывается вову выбрали?
p14 17 августа 2018 | 13:38
С чем вас и поздравляем.
olegleon 17 августа 2018 | 13:42
это "чёрный юмор"?
доверие к выборам повысилось, а теперь осталось вместо голосования провести именно выборы
dorin1987 17 августа 2018 | 13:42
/Доверие российских граждан к выборам / - А то как же - выборы не проводят в РФ уже давненько, от того, как к мифическому существу доверие и повышается. Логика-с.
leogi 17 августа 2018 | 13:44
Доверие удалось повысить, зато желание ходить на выборы почти совсем пропало. И это радует.
ed10075 17 августа 2018 | 13:44
Такое заявление вызывает беспокойство за психику и адекватность восприятия окружающего мира этой мадам.
vla7815 17 августа 2018 | 13:44
Ну как саму себя не похвалить, хотя прекрасно знает, что полную брехню брешет.
vachek 17 августа 2018 | 13:45
Как можно повысить уровень доверия к тому, чего в России не существует в принципе - честных демократических выборов? Достигнут нулевой уровень этих так называемых "выборов" и есть большое желание этот уровень удержать.
polikarpich 17 августа 2018 | 13:51
Может эта самая гражданка Панфилова продемонстрировать хоть одного реального и обычного (!) гражданина, у которого вдруг резко, ни с того, ни с сего, подскочило доверие к российским "выборам"?
polsan 17 августа 2018 | 13:52
Сам не похвалишь себя, никто не похвалит! )