Памфилова: Доверие российских граждан к выборам в последнее время удалось повысить

Доверие российских граждан к выборам в последнее время удалось повысить. Так считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Сегодня в Москве она выступала на Всероссийском конгрессе общественных наблюдателей. По словам Памфиловой, были взлеты и падения, и сейчас важно удержать достигнутый уровень.