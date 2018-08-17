Сергей Собянин, по прогнозу социологов, на выборах мэра Москвы победит уже в первом туре

9 сентября за него проголосуют 65% избирателей – это показал опрос, который провел ВЦИОМ. Согласно этим данным, за второе место поборются кандидаты от ЛДПР и КПРФ – у них примерно по 10%. Явка на выборах мэра может составить около 30%.

Опрос ВЦИОМ проводился на прошлой неделе среди 4 тысяч жителей Москвы старше 18 лет. Это было телефонное интервью, при этом размер ошибки не превышает 1,6%.