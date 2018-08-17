Сергей Собянин, по прогнозу социологов, на выборах мэра Москвы победит уже в первом туре
9 сентября за него проголосуют 65% избирателей – это показал опрос, который провел ВЦИОМ. Согласно этим данным, за второе место поборются кандидаты от ЛДПР и КПРФ – у них примерно по 10%. Явка на выборах мэра может составить около 30%.
Опрос ВЦИОМ проводился на прошлой неделе среди 4 тысяч жителей Москвы старше 18 лет. Это было телефонное интервью, при этом размер ошибки не превышает 1,6%.
Комментарии4
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gregor 17 августа 2018 | 13:34
Сергей Собянин, по прогнозу социологов, на выборах мэра Москвы победит уже в первом туре
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Кого победит ?
olegleon 17 августа 2018 | 13:38
gregor: налогоплательщиков победит. благодарные бабульки за доплаты и льготы за него проголосуют и вот 1,5-2 миллиона голосов у Собянина есть.
17,500 минимальная пенсия.
50% льгота за ЖКХ
субсидия на оставшиеся 50%
бесплатный проезд на общественном транспорте
бесплатный проезд на электричках
........
ed10075 17 августа 2018 | 13:41
Это не выборы. Это цирковой номер, известный как "борьба нанайских мальчиков".
piter_ug 17 августа 2018 | 13:48
То ли победит, то ли в тундру поедет.