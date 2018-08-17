МВД и СК начали проверку в связи с обнаружением массива документов в одном из заброшенных зданий на юго-западе Москвы

МВД и Следственный комитет начали проверку в связи с обнаружением большого массива документов в одном из заброшенных зданий на юго-западе Москвы. Местные жители обнаружили в бывшем подразделении Миграционной службы паспорта граждан, бланки и другие официальные бумаги. Следователи считают, что бывшие сотрудники ФМС могли допустить халатность в своей работе.