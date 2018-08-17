МВД и СК начали проверку в связи с обнаружением массива документов в одном из заброшенных зданий на юго-западе Москвы
МВД и Следственный комитет начали проверку в связи с обнаружением большого массива документов в одном из заброшенных зданий на юго-западе Москвы. Местные жители обнаружили в бывшем подразделении Миграционной службы паспорта граждан, бланки и другие официальные бумаги. Следователи считают, что бывшие сотрудники ФМС могли допустить халатность в своей работе.
Комментарии2
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olegleon 17 августа 2018 | 13:35
вангую: "проведена огромная работа, документы были, но ответственный не установлен. просим присвоить очередные звания проверяющим и выдать ордена руководству"
ihtamnet 17 августа 2018 | 13:52
По шапке получит местный дворник - дядя Вася, вовремя не сжегший документы и тот, кто выложил новость в сеть. А местным жителям построят церковь во дворе.