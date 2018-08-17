Минэкономразвития скептически оценивает идею Минкомсвязи о замене сим-карт в мобильных телефонах
Это решение остановит технологическое развитие телекоммуникационной отрасли, — так считают в министерстве экономики. О позиции этого ведомства сообщает агентство ТАСС.
Предлагая полную замену сим-карт, возможно, кто-то из производителей лоббирует свои интересы, — предположил в интервью «Эху Москвы» Алексей Бойко из агентства Mforum Analytics. Инициатива по переводу россиян на одобренные ФСБ отечественные sim-карты может привести к финансовым злоупотреблениям, отметил он. Эксперт подчеркнул, что это предложение обусловлено не заботой о безопасности пользователей, а желанием извлечь выгоду. «Данная инициатива по «пакету Яровой» не имеет отношения к безопасности, а ведет лишь к увеличению распила денег. Все инициативы спецслужб в итоге ложатся на плечи обычных граждан, потому что они за это платят. Замена всех sim-карт — это миллиарды долларов», — сказал А.Меркуров.
Согласно предложению Минкомсвязи, новые сим-карты в мобильных телефонах россиян должны соответствовать стандартам шифрования ФСБ.
МТС поддерживает инициативу Минкомсвязи о переводе россиян на одобренные ФСБ sim-карты. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов. «Мы поддерживаем идею повышения безопасности граждан посредством развития современных российских средств криптографии», — сказал он. При этом А.Меркутов отметил, что представители МТС готовы «принимать участие в обсуждении проекта, так как он требует тщательной проработки с технической точки зрения». «В частности, текущая версия проекта не предусматривает существования sim-карт для технологий «интернета вещей», которые очень активно используются в цифровой экономике. Например, для технологии «умного города», — заключил он.
Комментарии10
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olegleon 17 августа 2018 | 13:33
"кто-то из производителей лоббирует свои интересы"
тут даже не уши торчат, а сразу будет видно кто там
pyfrjvsqfldjrfn 17 августа 2018 | 13:45
//Это решение остановит технологическое развитие телекоммуникационной отрасли//
Это смотря кто заменять карты будет. Если скажем, Тимченко с Буханычем, то отрасль рванет мама не горюй.
peresvet73 17 августа 2018 | 13:36
Если сделали вброс на открытое обсуждение, значит внутри системы всё уже согласовано и начался процесс убалтывания населения.
kryimzdick 17 августа 2018 | 13:39
Отечественная сим-карта будет размером с томик Пушкина
zolingen 17 августа 2018 | 13:50
kryimzdick: оптимист.
furuncul1 17 августа 2018 | 13:41
Сим-карты отечественного производства ставят под угрозу безопасность россиян.
rogerrabbit 17 августа 2018 | 13:44
>> Это решение остановит технологическое развитие телекоммуникационной отрасли
подумаешь
эка невидаль, "замедление развития "
разве замедление развития когда-нибудь кого-нибудь останавливало при принятии решений?
omichka 17 августа 2018 | 13:47
Йота-карта, стало быть.
ex_ex 17 августа 2018 | 13:48
Че за карта такая? Со встроенным жучком? Зачем вам прослушивать 100 млн человек? Это же бред.
zolingen 17 августа 2018 | 13:48
Им скоро все сотовую связь прикроют, а они все о яровой думают. Клиника.