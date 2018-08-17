Минэкономразвития скептически оценивает идею Минкомсвязи о замене сим-карт в мобильных телефонах

Это решение остановит технологическое развитие телекоммуникационной отрасли, — так считают в министерстве экономики. О позиции этого ведомства сообщает агентство ТАСС.

Предлагая полную замену сим-карт, возможно, кто-то из производителей лоббирует свои интересы, — предположил в интервью «Эху Москвы» Алексей Бойко из агентства Mforum Analytics. Инициатива по переводу россиян на одобренные ФСБ отечественные sim-карты может привести к финансовым злоупотреблениям, отметил он. Эксперт подчеркнул, что это предложение обусловлено не заботой о безопасности пользователей, а желанием извлечь выгоду. «Данная инициатива по «пакету Яровой» не имеет отношения к безопасности, а ведет лишь к увеличению распила денег. Все инициативы спецслужб в итоге ложатся на плечи обычных граждан, потому что они за это платят. Замена всех sim-карт — это миллиарды долларов», — сказал А.Меркуров.

Согласно предложению Минкомсвязи, новые сим-карты в мобильных телефонах россиян должны соответствовать стандартам шифрования ФСБ.

МТС поддерживает инициативу Минкомсвязи о переводе россиян на одобренные ФСБ sim-карты. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов. «Мы поддерживаем идею повышения безопасности граждан посредством развития современных российских средств криптографии», — сказал он. При этом А.Меркутов отметил, что представители МТС готовы «принимать участие в обсуждении проекта, так как он требует тщательной проработки с технической точки зрения». «В частности, текущая версия проекта не предусматривает существования sim-карт для технологий «интернета вещей», которые очень активно используются в цифровой экономике. Например, для технологии «умного города», — заключил он.