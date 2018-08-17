Водитель, который возил в ЦАР съёмочную группу Орхана Джемаля утверждает, что у убитых журналистов якобы было оружие
Об этом пишет Новая газета со ссылкой на стенограмму показаний водителя. Издание при этом сомневается в достоверности его слов.
Заявления водителя в Новой называют «классическим примером смешения фактов и намеренной лжи». Издание решило их публиковать с целью проверки. Водитель российских журналистов Бенвеню Ндувокема сообщил, что вечером 30 июля съемочная группа вместо ночёвки в городе Сибю после длительного разговора по телефону с кем-то на русском приказала завести машину и ехать в поселение Декоа. По дороге цитата «двое из них надели военные головные уборы и достали пистолеты». Позднее пикап с журналистам остановили пять как утверждает водитель вооружённых до зубов людей. Всем приказали выйти из машины. Пропустив автомобиль, ехавший впереди. По словам водителя его отвели на некоторое расстояние, а разговор с российскими журналистами быстро пошёл на повышенных тонах. После этого прозвучал первый выстрел. Спустя пять минут ещё один. Как утверждает Ндувокема, двух журналистов застрелили, а третьего зарезали ножом. Цвета кожи нападавших водитель не назвал. У журналистов забрали все вещи и деньги. Но оружие, которое было в машине не тронули. Из слов водителя следует, что он забрал пистолеты с собой и передал их прибывшим в Сибю сотрудникам миссии ООН. При этом источник в миссии сказал Новой газете, что оружие россиянам подбросили после их убийства. И в ООН такую версию рассматривают.
Родные и коллеги погибших Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко не верят в версию их ограбления. Они считают, что убийство было спланировано заранее и связано с подготовкой документального фильма о ЧВК Вагнер и добыче полезных ископаемых в ЦАР структурами бизнесмена Евгения Пригожина, пишет Новая Газета.
Комментарии11
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viktorova 17 августа 2018 | 13:12
Ни хрена себе поворот событий.
Про оружие не верится совсем.
Всё-таки это были журналисты, а не боевики или вагнеровцы...
А Водитель, похоже кино насмотрелся...
olegleon 17 августа 2018 | 13:26
viktorova: а зачем подбрасывать оружие убитым, да и не на месте убийства, а в машину?!
дурдом какой-то
novyrusic 17 августа 2018 | 13:14
Классика жанра.
И на пистолетах обнаружат отпечатки пальцев Ходорковского, который лично вручал их журналистам.
hiryrg 17 августа 2018 | 13:21
Отличная версия! Кто нибудь верит в этот бред. Остановили...отвели...Водитель - соучастник преступления.
polsan 17 августа 2018 | 13:21
Конечно оружие им могли подбросить, после убийства, чего проще.
В этой стране похоже вообще все ходят с оружием, странно, что у водителя его не было.
Кто ждёт от водителя правды? Конечно он всё лжёт.
Но правду узнать, скорее всего не удастся никогда.
ematveev 17 августа 2018 | 13:22
И вот сейчас у братьев-либерастов начнется головняк:
С одной стороны: "Все правильно, как можно без оружия в бандитской стране!"
А с другой: "Все правильно, подбросили однозначно!"
Но главное, что при любой версии - "все правильно!"
novyrusic 17 августа 2018 | 13:44
ematveev: ты пытаешь приписать свою логику, логику дебила, другим.
Но люди с нормальной
epynda 17 августа 2018 | 13:28
Всё время возникает одна и та же мысль....
Почему эта группа решила расследовать и снять документальный фильм о частной военной компании своей странф...???
В чём фишка ???
Например, если бы они провели расследование в отношении ЧВК США, Франции и других стран, указали на их пареступления, зафиксировав всё на видео, можно было бы это понять.
А в чём смысл копания в своём го-не ???
novyrusic 17 августа 2018 | 13:43
epynda: меня радуют идиоты среди педриотов.
Действительно, зачем мыться и умываться.
Ходи в своем говне и радуйся, что другие тоже не совсем чистые.
sergo_25_26 17 августа 2018 | 13:40
Я точно знаю у Орхана был при себе всегда пулемет Гатлинга. Зуб даю.
babai007 17 августа 2018 | 13:46
Да они бандюки оказываеться,под маской журналюг.хотели в вагнер вступить