Водитель, который возил в ЦАР съёмочную группу Орхана Джемаля утверждает, что у убитых журналистов якобы было оружие

Об этом пишет Новая газета со ссылкой на стенограмму показаний водителя. Издание при этом сомневается в достоверности его слов.

Заявления водителя в Новой называют «классическим примером смешения фактов и намеренной лжи». Издание решило их публиковать с целью проверки. Водитель российских журналистов Бенвеню Ндувокема сообщил, что вечером 30 июля съемочная группа вместо ночёвки в городе Сибю после длительного разговора по телефону с кем-то на русском приказала завести машину и ехать в поселение Декоа. По дороге цитата «двое из них надели военные головные уборы и достали пистолеты». Позднее пикап с журналистам остановили пять как утверждает водитель вооружённых до зубов людей. Всем приказали выйти из машины. Пропустив автомобиль, ехавший впереди. По словам водителя его отвели на некоторое расстояние, а разговор с российскими журналистами быстро пошёл на повышенных тонах. После этого прозвучал первый выстрел. Спустя пять минут ещё один. Как утверждает Ндувокема, двух журналистов застрелили, а третьего зарезали ножом. Цвета кожи нападавших водитель не назвал. У журналистов забрали все вещи и деньги. Но оружие, которое было в машине не тронули. Из слов водителя следует, что он забрал пистолеты с собой и передал их прибывшим в Сибю сотрудникам миссии ООН. При этом источник в миссии сказал Новой газете, что оружие россиянам подбросили после их убийства. И в ООН такую версию рассматривают.

Родные и коллеги погибших Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко не верят в версию их ограбления. Они считают, что убийство было спланировано заранее и связано с подготовкой документального фильма о ЧВК Вагнер и добыче полезных ископаемых в ЦАР структурами бизнесмена Евгения Пригожина, пишет Новая Газета.