Z Архив новостей новости
5 11 6 1311
13:04, 17 августа 2018

Водитель, который возил в ЦАР съёмочную группу Орхана Джемаля утверждает, что у убитых журналистов якобы было оружие

Об этом пишет Новая газета со ссылкой на стенограмму показаний водителя. Издание при этом сомневается в достоверности его слов.

Заявления водителя в Новой называют «классическим примером смешения фактов и намеренной лжи». Издание решило их публиковать с целью проверки. Водитель российских журналистов Бенвеню Ндувокема сообщил, что вечером 30 июля съемочная группа вместо ночёвки в городе Сибю после длительного разговора по телефону с кем-то на русском приказала завести машину и ехать в поселение Декоа. По дороге цитата «двое из них надели военные головные уборы и достали пистолеты». Позднее пикап с журналистам остановили пять как утверждает водитель вооружённых до зубов людей. Всем приказали выйти из машины. Пропустив автомобиль, ехавший впереди. По словам водителя его отвели на некоторое расстояние, а разговор с российскими журналистами быстро пошёл на повышенных тонах. После этого прозвучал первый выстрел. Спустя пять минут ещё один. Как утверждает Ндувокема, двух журналистов застрелили, а третьего зарезали ножом. Цвета кожи нападавших водитель не назвал. У журналистов забрали все вещи и деньги. Но оружие, которое было в машине не тронули. Из слов водителя следует, что он забрал пистолеты с собой и передал их прибывшим в Сибю сотрудникам миссии ООН. При этом источник в миссии сказал Новой газете, что оружие россиянам подбросили после их убийства. И в ООН такую версию рассматривают.

Родные и коллеги погибших Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко не верят в версию их ограбления. Они считают, что убийство было спланировано заранее и связано с подготовкой документального фильма о  ЧВК Вагнер и добыче полезных ископаемых в ЦАР структурами бизнесмена Евгения Пригожина, пишет Новая Газета.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

viktorova 17 августа 2018 | 13:12

Ни хрена себе поворот событий.
Про оружие не верится совсем.
Всё-таки это были журналисты, а не боевики или вагнеровцы...

А Водитель, похоже кино насмотрелся...

olegleon 17 августа 2018 | 13:26

viktorova: а зачем подбрасывать оружие убитым, да и не на месте убийства, а в машину?!
дурдом какой-то

novyrusic 17 августа 2018 | 13:14

Классика жанра.
И на пистолетах обнаружат отпечатки пальцев Ходорковского, который лично вручал их журналистам.

hiryrg 17 августа 2018 | 13:21

Отличная версия! Кто нибудь верит в этот бред. Остановили...отвели...Водитель - соучастник преступления.

polsan 17 августа 2018 | 13:21

Конечно оружие им могли подбросить, после убийства, чего проще.

В этой стране похоже вообще все ходят с оружием, странно, что у водителя его не было.
Кто ждёт от водителя правды? Конечно он всё лжёт.
Но правду узнать, скорее всего не удастся никогда.

ematveev 17 августа 2018 | 13:22

И вот сейчас у братьев-либерастов начнется головняк:

С одной стороны: "Все правильно, как можно без оружия в бандитской стране!"
А с другой: "Все правильно, подбросили однозначно!"

Но главное, что при любой версии - "все правильно!"

novyrusic 17 августа 2018 | 13:44

ematveev: ты пытаешь приписать свою логику, логику дебила, другим.
Но люди с нормальной

epynda 17 августа 2018 | 13:28

Всё время возникает одна и та же мысль....
Почему эта группа решила расследовать и снять документальный фильм о частной военной компании своей странф...???
В чём фишка ???
Например, если бы они провели расследование в отношении ЧВК США, Франции и других стран, указали на их пареступления, зафиксировав всё на видео, можно было бы это понять.
А в чём смысл копания в своём го-не ???

novyrusic 17 августа 2018 | 13:43

epynda: меня радуют идиоты среди педриотов.
Действительно, зачем мыться и умываться.
Ходи в своем говне и радуйся, что другие тоже не совсем чистые.

sergo_25_26 17 августа 2018 | 13:40

Я точно знаю у Орхана был при себе всегда пулемет Гатлинга. Зуб даю.

babai007 17 августа 2018 | 13:46

Да они бандюки оказываеться,под маской журналюг.хотели в вагнер вступить

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 6714 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Вас посадят за историю Сегодня каждый сам за себя. И это самое страшное. Вашего соседа завтра утром может сожрать система, и вы никак не сможете ему помочь. Вашего ребёнка завтра эшники снимут с пар и отвезут в суд, ПРОСТО ТАК…

5 239 6 64311 10.08
Kполитика, история, тюрьмы, мнения
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 177 6 15484 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 148 6 13555 13.08
Kмосква, мнения
Блоги

Блог «Новой газеты»

Без комментариев В редакцию пришел запрос СК РФ о расследовании убийства Аркадия Бабченко в Киеве…

5 169 6 47875 10.08
Kобщество, бабченко, политика, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 91 6 8816 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 261 6 30326 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 46 6 5348 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 295 6 34534 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 49 6 6304 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Интервью Особое мнение

Станислав Кучер гость: Станислав Кучер главный редактор проекта «Сноб»

Красивый выход для руководителя, для лидера великой державы – это всегда просто, в любой ситуации – прощение. Всегда. Можно тысячу раз оставаться уверенным, что Сенцов совершил преступление, что Сенцов террорист, при этом его помиловать…

5 57 6 14033 10.08
#слушать 35:17 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 85 6 11467 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Пригожин посоветовал Вайкуле отказаться от выступлений в России Певица Лайма Вайкуле своим заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество своих поклонников, считает продюсер Иосиф Пригожин…

5 227 6 32465 13.08
Kполитика, общество, власть, мнения, культура, латвия
Блоги

+ Акция протеста против правительства в Бухаресте Акция протеста против правительства в Бухаресте Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..

5 160 6 22851 11.08
8читать ;смотреть
Kпротесты, фото, видео, общество, румыния, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 176 6 26017 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Блоги

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря Читать полный текст документа…

5 47 6 7240 13.08

Популярное за неделю

Новости

Украина представит доказательства присутствия в Донбассе российских систем радиоэлектронной борьбы Ранее в Госдепе утверждали, что представители ОБСЕ зафиксировали четыре таких военных объекта

5 23 6 8396
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путину всё время кажется, что его загоняют в угол. На самом деле, он загоняет в угол Россию. Как в случае Сенцова, так и в случае бедной девочки Анны Павликовой. Почему она сидит – чтобы был пример, чтобы другие тряслись…

5 156 6 130625 11.08
#слушать 47:39 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование

«К 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого»
2964906
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 17 6 5032 12.08
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Вляпались Попытаемся отвечать Америке (а чем мы можем ответить?) — станет еще хуже, ибо Россия не может противостоять самой развитой и богатой цивилизации, которая пришла в бешенство…

5 494 6 313981 14.08
Блоги

+ Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу России с Украиной Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу России с Украиной Беспилотник обнаружил две колонны из восьми грузовиков каждая…

5 507 6 164220 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7188932
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3617287

Сегодня в эфире