Власти Аргентины объявили вознаграждение за помощь в конфискации коррупционных средств
Лица, предоставившие важные данные, смогут получить 5 процентов от возвращённых средств, но не более 66 тысяч долларов. Это связано с расследование дела о взятках, фигурантом которого является бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер. В понедельник она предстала перед судом, но отвергла все обвинения в коррупции.
Комментарии3
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viktorova 17 августа 2018 | 13:07
Потрясающая новость!!!
Срочно надо перенимать опыт!
polsan 17 августа 2018 | 13:31
viktorova: новым это не назовёшь! Но результаты будут! ))
oneoretwo 17 августа 2018 | 13:09
...ну, допустим, плешкостану это не грозит...