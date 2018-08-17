Власти Аргентины объявили вознаграждение за помощь в конфискации коррупционных средств

Лица, предоставившие важные данные, смогут получить 5 процентов от возвращённых средств, но не более 66 тысяч долларов. Это связано с расследование дела о взятках, фигурантом которого является бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер. В понедельник она предстала перед судом, но отвергла все обвинения в коррупции.