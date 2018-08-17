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13:02, 17 августа 2018

Бизнес предложил разрешить передавать персональные данные россиян без их ведома

Это упростит работу компаниям, но критики инициативы считают, что такие нововведения несут угрозу безопасности личной информации граждан.

Россияне могут утратить контроль над своими персональными данными. Согласно поправкам, которые разработала группа экспертов из IT-сферы, операторов связи и банков, компании, не уведомляя об этом человека, смогут передавать его персональную информацию другим организациям, а те – дальше. В настоящий момент закон это запрещает. С текстом поправок ознакомились «Ведомости». Законопроект предполагает, что человек сможет узнать, кто еще получил его данные, но запретить передавать их другим компаниям он будет не вправе. Поправки также разрешат бизнесу обрабатывать эту информацию в целях, «которые посчитает выгодными для себя, а не только в изначально согласованных с человеком». По замыслу авторов законопроекта, он упростит компаниям доступ к персональным данным, что позволит им эффективнее предоставлять гражданам свои услуги. Однако у нововведений есть и противники – они считают, что это предложение в принципе противоречит духу и букве закона. И в случае их принятия, человек потеряет контроль за передачей своей личной информации и станет бесправным в этом процессе.

Предложенные поправки фонд «Сколково», который отвечает за работу по нормативному регулированию развития в стране цифровой экономики, направил эти поправки в профильную рабочую группу. Там законопроект либо одобрят, либо вернут в «Сколково» на доработку.

Комментарии

8

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kondrakr 17 августа 2018 | 13:07

Ну не спрашивать же мнения холопов? Вы чего?

jetsam 17 августа 2018 | 13:08

действительно. давно пора.
холопов и так продают без спроса, чего уже ПД не продать....

tvitov66 17 августа 2018 | 13:08

У овец хозяин не спрашивает, делает как пожелает ... может подстричь, а может и на убой

oneoretwo 17 августа 2018 | 13:13

...исчо один шажок на пути в "цивилизованный мир"...
(а, может, попробовать закошмарить ТОТ бизнес, для начала...)

archibald_dandy_esquire 17 августа 2018 | 13:23

oneoretwo:
" Бизнес предложил разрешить передавать персональные данные россиян без их ведома "

пусть Бизнес начнёт с себя - предоставит в общий доступ персональные данные ВСЕХ бизнесменов, предложивших это нововведение - можно начать с Ковальчука, Тимченко, бр. Ротенбергов, Сечина, Миллера и остальных кристально чистых патриотов, которым скрывать нечего
а также пригожинских "специалистов по исследованию интернета"

pilpelzaken 17 августа 2018 | 13:14

Многолетний сериал "Шагреневая кожа демократии" подходит к финальной серии...

navsegda 17 августа 2018 | 13:25

Когда чипировать начнут ?

(комментарий скрыт)

ed10075 17 августа 2018 | 13:46

Назовите пожалуйста полностью имя должность и воинское звание господина Бизнеса.

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