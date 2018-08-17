" Бизнес предложил разрешить передавать персональные данные россиян без их ведома "

Это упростит работу компаниям, но критики инициативы считают, что такие нововведения несут угрозу безопасности личной информации граждан.

Россияне могут утратить контроль над своими персональными данными. Согласно поправкам, которые разработала группа экспертов из IT-сферы, операторов связи и банков, компании, не уведомляя об этом человека, смогут передавать его персональную информацию другим организациям, а те – дальше. В настоящий момент закон это запрещает. С текстом поправок ознакомились «Ведомости». Законопроект предполагает, что человек сможет узнать, кто еще получил его данные, но запретить передавать их другим компаниям он будет не вправе. Поправки также разрешат бизнесу обрабатывать эту информацию в целях, «которые посчитает выгодными для себя, а не только в изначально согласованных с человеком». По замыслу авторов законопроекта, он упростит компаниям доступ к персональным данным, что позволит им эффективнее предоставлять гражданам свои услуги. Однако у нововведений есть и противники – они считают, что это предложение в принципе противоречит духу и букве закона. И в случае их принятия, человек потеряет контроль за передачей своей личной информации и станет бесправным в этом процессе.

Предложенные поправки фонд «Сколково», который отвечает за работу по нормативному регулированию развития в стране цифровой экономики, направил эти поправки в профильную рабочую группу. Там законопроект либо одобрят, либо вернут в «Сколково» на доработку.