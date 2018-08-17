На юго-западе Москвы нашли заброшенное здание, в котором находились документы граждан, архивы с отпечатками пальцев

Также в здании были найдены материалы уголовных и административных дел. Сначала фотографии целых стеллажей появились в соцсетях, затем их сняли журналисты РЕН ТВ.

Проникнуть в здание можно было через открытое окно. Судя по всему, речь идёт о бывшем отделении УФМС. На данный момент сотрудники полиции вывезли все документы в ближайший дежурный пункт.

Небрежное обращение с документами довольно типично для многих наших госструктур. Об этом «Эху Москвы» рассказал бывший руководитель пресс-службы ФМС России Константин Полторанин.

Следственный комитет уже начал проверку в бывшем отделе УФМС Москвы, где были найдены брошенные документы, сообщает Интерфакс.