На юго-западе Москвы нашли заброшенное здание, в котором находились документы граждан, архивы с отпечатками пальцев
Также в здании были найдены материалы уголовных и административных дел. Сначала фотографии целых стеллажей появились в соцсетях, затем их сняли журналисты РЕН ТВ.
Проникнуть в здание можно было через открытое окно. Судя по всему, речь идёт о бывшем отделении УФМС. На данный момент сотрудники полиции вывезли все документы в ближайший дежурный пункт.
Небрежное обращение с документами довольно типично для многих наших госструктур. Об этом «Эху Москвы» рассказал бывший руководитель пресс-службы ФМС России Константин Полторанин.
Следственный комитет уже начал проверку в бывшем отделе УФМС Москвы, где были найдены брошенные документы, сообщает Интерфакс.
Комментарии2
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rom8883 17 августа 2018 | 13:11
Мигранты уголовники выкупили свои дела, а сжечь забыли. Видно кого-то ответственного за это на стрелке грохнули.
ostapbey 17 августа 2018 | 13:31
.Фальшстрой № 5
Павленко добрался до Калинина (нынешняя Тверь), где у беглого инженера были родные и многочисленные знакомые по прежнему месту работы. Некоторое время Павленко скрывался: вокруг Калинина шли бои, фронт перекатывался через город туда-обратно. Когда же фронт устоялся, Павленко решил, что настал его звёздный час: он задумал создать… частную строительную фирму.
Один из старых знакомых Павленко, некий Рудниченко, умел изготавливать фальшивые печати. Воспользовавшись этими талантами, Павленко в марте 1942 года, когда фронт уже перекатился через Калинин и обратно, создал существующую пока только на бумаге организацию — "Участок военно-строительных работ Калининского фронта № 5". Наделав в ближайшей типографии несколько тысяч бланков, Павленко начал вести дела с размахом и восхитительной наглостью. Для начала он получил на армейских складах провиант и униформу. Затем мошенник явился в военкомат Калинина и получил в своё распоряжение первых подчинённых — выздоравливающих из госпиталей. Благодаря талантам Рудниченко перед новорождённым "стройучастком" открывались любые двери. Фиктивная воинская часть обзавелась банковским счётом и всеми атрибутами реального учреждения.
Однако планы Павленко шли намного дальше простой аферы с поддельными печатями. Его строительная команда действительно начала брать подряды на работы — и успешно выполняла их. Руководители советских учреждений на местах и подумать не могли, что работают с аферистом. А особо догадливых Павленко просто и незатейливо подкупал.