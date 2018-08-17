В Роскосмосе назвали провокацией информацию о планирующемся митинге работников Центра Хруничева

В Роскосмосе назвали провокацией информацию о планирующемся митинге работников Центра им М.В.Хруничева.

«Это абсолютно непроверенная информация и, мягко говоря, провокационная. Не будет сегодня никакого схода. У нас, как и в обычные дни, люди работают. Им сейчас совершенно не до каких-либо сборов», — заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

Ранее на ряде сайтов появились сообщения о якобы готовящемся в пятницу вечером массовом сходе у здания предприятия в Москве работников Центра им.Хруничева, которые, в частности, выступают против массовых сокращений.

В.Устименко назвал эти сообщения «попыткой взбудоражить коллектив». «Сейчас нужно решать проблемы завода. Это действительно болезненная тема. Но играть на этих нотах и пытаться расковырять раны — это просто низко и непрофессионально», — отметил он.

С точки зрения В.Устименко, тот, кто вбросил эту информацию, сделал это в целях пиара. «Кто-то извне пытается себе на этом наковырять дополнительные баллы, и это вопрос правоохранительных органов. Если будет какая-то накаленная ситуация и нарушение закона, они будут решать данный вопрос», — заключил он.