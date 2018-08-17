В Испании вспоминают жертв терактов, произошедших год назад в Барселоне и Камбрильсе
Тогда погибли 16 человек. Официальная церемония началась неподалеку от места, где фургон наехал на пешеходов. Еще накануне вечером в Барселоне люди начали приносить туда цветы, свечи, игрушки. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная группировка Исламское Государство. Впрочем, следователям не удалось установить связь между ячейкой молодых людей, совершивших преступления, и ИГИЛ.
Комментарии1
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perestarok 17 августа 2018 | 12:53
"В Испании вспоминают жертв терактов, произошедших год назад в Барселоне и Камбрильсе"
Эти теракты - издержки бомбовой демократии.