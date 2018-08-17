Бизнес предлагает делиться персональными данными граждан без их ведома
Как пишут «Ведомости», проект поправок в соответствующий закон разработали эксперты российских IT компаний, операторов связи и банков. Предполагается, что ответственность за сохранность данных будет вести компания, которая первоначально по договору собирала личные сведения пользователя. При этом она сможет обрабатывать данные «в целях, которые посчитает выгодными для себя».
Комментарии15
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mikhail_spb_ 17 августа 2018 | 12:38
Видимо, такое предлагают "бизнесмены" в штатском?
danko_badka 17 августа 2018 | 12:41
mikhail_spb_: видемо, вероятно, возможно, вроде, наверное, мильтоны, кадырка, пролонгация, пропиндосить. Укро тролль юморной.
astet 17 августа 2018 | 12:48
danko_badka: да, да,
всё это делается
" по многочисленным просьбам трудящихся"
и для их же блага!!!
Спасибо отцу родному Путину!!!
testmeter 17 августа 2018 | 12:49
Ничего личного. Просто бизнес. Свободная страна - свободный бизнес!
hiryrg 17 августа 2018 | 13:12
testmeter: Точно! Капоне так говорил. Принцип гениального мафиози всех времен и народов.
seryj_wolk 17 августа 2018 | 13:27
testmeter: Загадят весь Е-мейл ящик рекламой, не будете успевать чистить.
a_111111 17 августа 2018 | 12:56
mikhail_spb_: У них и так все есть:)
sergo_25_26 17 августа 2018 | 12:42
С каких это пор переименовали ФСБ в бизнес.
henry52 17 августа 2018 | 12:54
sergo_25_26: С 2000-го года...
pilpelzaken 17 августа 2018 | 13:05
henry52:
Аббревиатура ФСБ: Федеральная служба бизнеса, что тут непонятно?
rom8883 17 августа 2018 | 12:46
Хотят узаконить распоряжение моими данными без моего согласия.
А там и до органов дойдёт.
consts 17 августа 2018 | 12:47
"При этом она сможет обрабатывать данные «в целях, которые посчитает выгодными для себя».
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Даже боюсь представить, ЧТО они могут посчитать выгодным для себя.
neyexo 17 августа 2018 | 13:00
ОН И ТАК ИМИ делится.
Причем когда данные используются, никто не обращает внимания на то, как они используются и НА ЧТО человек давал согласие.
Обратился я в Почта-банк, сказал, хочу отозвать свое согласие на обработку (имею право по закону)
Не знают, что сказать. Обещали посоветоваться - до сих пор советуются
hiryrg 17 августа 2018 | 13:10
Замечательно! Теперь уже без их ведома. "Закон о защите персональных данных, призван обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных (ПД), в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейные тайны..." Хотя, о чем это я? Теперь этот закон не будет работать...
pilpelzaken 17 августа 2018 | 13:10
Повторение истории в виде... (не думайте, что уже в виде фарса)...:-(((