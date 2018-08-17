Бизнес предлагает делиться персональными данными граждан без их ведома

Как пишут «Ведомости», проект поправок в соответствующий закон разработали эксперты российских IT компаний, операторов связи и банков. Предполагается, что ответственность за сохранность данных будет вести компания, которая первоначально по договору собирала личные сведения пользователя. При этом она сможет обрабатывать данные «в целях, которые посчитает выгодными для себя».