Минкомсвязи предлагает перевести россиян на сим-карты отечественного производства
Это потребует значительных вложений, — рассказал телеканалу РБК гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Осуществление этого проекта потребует не менее 5 миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ».
Комментарии21
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dmast79 17 августа 2018 | 12:38
Хорошее, нужное дело.
general_123 17 августа 2018 | 12:42
Сим-карты отечественного производства всё равно будут изготовлены на импортном устаревшем оборудовании
luger_max_otto 17 августа 2018 | 12:44
Ага, с ресурсом чуть за год и несусветной себестоимостью.
tvitov66 17 августа 2018 | 13:13
Словосочетание "сим-карты отечественного производства" не вызывает ничего кроме смеха :))) Ибо болванки и оборудование импортные
novyrusic 17 августа 2018 | 13:21
tvitov66: Осуществление этого проекта потребует не менее 5 миллиардов рублей.
ТЬак ведь не свои будут вкладывать, это раз.
Ничего это не потребует, если заказать симкарты в Китае, как процессоры, ну и чуток набавить цену, раза в два, все окупится.
brandfa 17 августа 2018 | 12:45
dmast79: Хорошее, нужное дело.
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Логично. Поторопились конечно, но думаю года через два-три пойдёт это дело. (c) Lenta.ru ;)
sergo_25_26 17 августа 2018 | 12:39
От такого предложения невозможно отказаться. Ждем когда предложат перейти на отечественные смартфоны. Крымнаш должен быть настоящий и по полной. Переход с бананов на репу будет встречен салютами.
rom8883 17 августа 2018 | 12:55
sergo_25_26: А салюты-то китайские. Надо и салюты свои производить.
omichka 17 августа 2018 | 13:29
rom8883:
Это просто. Искры должны быть из глаз. Бражка в помощь
sergo_25_26 17 августа 2018 | 12:39
От такого предложения невозможно отказаться. Ждем когда предложат перейти на отечественные смартфоны. Крымнаш должен быть настоящий и по полной. Переход с бананов на репу будет встречен салютами.
consts 17 августа 2018 | 12:45
"Осуществление этого проекта потребует не менее 5 миллиардов рублей"
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Еще пенсии повысят?
tenisfun 17 августа 2018 | 12:50
Всё, пропал дом. Проф. Преображенский.
oneoretwo 17 августа 2018 | 12:55
Минкомсвязи предлагает...
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...с себя начинайте, а норот, ежели чего, апосля подтянется...
blindpew_33 17 августа 2018 | 12:56
Всё будет хорошо.
Сим-карты закажут в Китае, с "отечественной" маркировкой и сертификатом ФСБ.
Из-за оного сертификата сим-карты будут стоить примерно как будто изготовлены из золота с мелкими бриллиантами.
Больше никакой разницы не будет.
Хорошие люди обновят домики на побережьях, яхты и бизнес-джеты.
Кто скажет, что кому-то стало плохо? то-то же!
nemof 17 августа 2018 | 12:58
Да нет вопросов, запросили 5, по факту выйдет 15, а к тому времени как сделают "отечественный" продукт, появятся смартфоны с другим форматом сим-карт или вообще без них. На проекте и соответственно на деньгах можно будет поставить крест. В путь, изобретайте очередной велосипед! История с йотафонами ни чему нас не научила.
natazem 17 августа 2018 | 13:06
Прощай, доступная и надежная сотовая связь!
pilpelzaken 17 августа 2018 | 13:18
natazem:
... надежная - это где? Внутри красного кирпичного забора с зубцами и башенками?
ugas 17 августа 2018 | 13:15
В минкомсвязи тоже денежек захотели...
gostrax 17 августа 2018 | 13:19
Этого явно недостаточно!Необходимо полностью перейти на пневматическую почту,только так уберечься можно от врага.
omichka 17 августа 2018 | 13:27
Подозреваю, что к тому времени, когда это сделают, будет что-то другое,
sacranus 17 августа 2018 | 13:41
Очень правильно. Надо поддержать импортозамещение! Теперь, видимо,всем придется покупать для смартфонов специальный считыватель сим-карт т.к. российская шифрованная сим-ка не поместится никуда.. И еще надо ввести специальный сбор за замену симки - т.к. российские импортозамещенные симки будут служить не более месяца.