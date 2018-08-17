Московские следователи начали выяснять происхождение личных документов граждан, найденных в заброшенном здании
В здании бывшего подразделения нашли множество личных документов граждан, следователи начали проверку. Об этом сообщили Интерфаксу в столичном главке СК. Свою проверку проведут и сотрудники МВД. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в заброшенном здании на Юго-Западе нашли стеллажи с паспортами, архивы с отпечатками пальцев, а также материалы уголовных и административных дел. По последним данным, сотрудники полиции уже вывезли все документы в ближайший дежурный пункт.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neitral_n 17 августа 2018 | 12:39
А зачем проверять? Неужели прокуратура полицию накажет? ))) Да ни в жись! Ненужного уберут по случаю - тем дело и кончится!
tvitov66 17 августа 2018 | 13:02
neitral_n: главное что бы закон ПУкета Яровой не пострадал
zemljanka 17 августа 2018 | 13:13
Выделили команду лучших фальсификаторов.
ostapbey 17 августа 2018 | 13:09
.........Комиссия, увешанная учеными бородами, прибыла в артель «Реванш» на трех пролеточках. В пустой конторе председатель комиссии долго вглядывался в равнодушное лицо Энгельса и стучал — палкой по еловому прилавку, вызывая руководителей и членов артели. Наконец, дверь производственного помещения растворилась, и перед глазами комиссии предстал заплаканный мальчик с ведром в руке.
Из разговора с юным представителем «Реванша» выяснилось, что производство находится на полном ходу и что хозяин уже неделю не приходит. В производственном помещении комиссия пробыла недолго. Жидкость, так деловито журчавшая в клистирной кишке, по вкусу, цвету и химическому содержанию напоминала обыкновенную воду, каковой в действительности и являлась. Удостоверив этот невероятный факт, председатель комиссии сказал «гм» и посмотрел на членов, которые тоже сказали «гм». Потом председатель с ужасной улыбкой взглянул на мальчика и спросил:
— А кой тебе годик?
— Двенадцатый миновал, — ответил — мальчик. .,...
mikhail_spb_ 17 августа 2018 | 12:40
Очевидно, что всю эту гору документов подбросили американцы, чтобы опорочить правоохранительную систему России, самую честную и порядочную в мире!
danko_badka 17 августа 2018 | 12:46
mikhail_spb_: очевидно, видимо, вероятно, гору, возможно, что бы, мильтоны, пропиндосить, самою, кадырка. Тролль опущенный юморной. Правоохранительную. И.
viktorova 17 августа 2018 | 12:51
mikhail_spb_: наверное, все сотрудники, вдобавок ко всему, были либерастами. По этой причине отделение и закрыли.
ostapbey 17 августа 2018 | 13:13
viktorova: артель Реванш исправно стригла бабло с эмигрантов все путинские злачные годы и федерасты ни причем??
С федералами даже??
zapadnay 17 августа 2018 | 12:41
Не удивляет. К сожалению...
sergo_25_26 17 августа 2018 | 12:45
Это личные дела пропавших без вести на Донбассе.
neyexo 17 августа 2018 | 12:58
Кто недоволен?
Закон о перс. данных приняли недавно.
Хотя от его принятия ничего не изменилось
Все на общую свалку - в Моск. область
oneoretwo 17 августа 2018 | 12:59
...следователи начали выяснять происхождение личных документов...
------------------------------------
..."выяснять происхождение" ? мдя, ... они и читать не умеют, что ли ?...
ostapbey 17 августа 2018 | 13:17
........Фальшстрой № 5
Павленко добрался до Калинина (нынешняя Тверь), где у беглого инженера были родные и многочисленные знакомые по прежнему месту работы. Некоторое время Павленко скрывался: вокруг Калинина шли бои, фронт перекатывался через город туда-обратно. Когда же фронт устоялся, Павленко решил, что настал его звёздный час: он задумал создать… частную строительную фирму.
Один из старых знакомых Павленко, некий Рудниченко, умел изготавливать фальшивые печати. Воспользовавшись этими талантами, Павленко в марте 1942 года, когда фронт уже перекатился через Калинин и обратно, создал существующую пока только на бумаге организацию — "Участок военно-строительных работ Калининского фронта № 5". Наделав в ближайшей типографии несколько тысяч бланков, Павленко начал вести дела с размахом и восхитительной наглостью. Для начала он получил на армейских складах провиант и униформу. Затем мошенник явился в военкомат Калинина и получил в своё распоряжение первых подчинённых — выздоравливающих из госпиталей. Благодаря талантам Рудниченко перед новорождённым "стройучастком" открывались любые двери. Фиктивная воинская часть обзавелась банковским счётом и всеми атрибутами реального учреждения.
Однако планы Павленко шли намного дальше простой аферы с поддельными печатями. Его строительная команда действительно начала брать подряды на работы — и успешно выполняла их. Руководители советских учреждений на местах и подумать не могли, что работают с аферистом. А особо догадливых Павленко просто и незатейливо подкупал.