Московские следователи начали выяснять происхождение личных документов граждан, найденных в заброшенном здании

В здании бывшего подразделения нашли множество личных документов граждан, следователи начали проверку. Об этом сообщили Интерфаксу в столичном главке СК. Свою проверку проведут и сотрудники МВД. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в заброшенном здании на Юго-Западе нашли стеллажи с паспортами, архивы с отпечатками пальцев, а также материалы уголовных и административных дел. По последним данным, сотрудники полиции уже вывезли все документы в ближайший дежурный пункт.