Матчи чемпионата Испании с нового сезона будут проходить в США

Ла Лига уже заключила соответствующее соглашение сроком на 15 лет.

Уже осенью в США состоится первый матч, в котором примет участие Реал, Барселона или Атлетико. При этом классико останется в Испании. Во всяком случае, пока. «НБА и НФЛ уже проводят матчи за пределами страны, почему бы Ла Лиге не сделать то же самое? Нам важно развивать наш бренд. Организация турнира будет такой, что не повредит интересам клубов», заверил президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Однако эти слова никого не успокоили. Как пишет Спортс.ру, резко против этого решения выступил испанский профсоюз футболистов. Глава организации прямо заявил: «Игроки не валюта, которая может быть использована в бизнесе в интересах третьих лиц». Болельщики так же оставляют крайне негативные комментарии к новости о переносе некоторых матчей высшего дивизиона в США. Они считают, что руководство Ла Лиги превратило футбол в шоу и способ заработать побольше.

Со своей стороны, Ла Лига, и вторая сторона соглашения, медиагруппа Relevant, надеются, что их сотрудничество увеличит популярность футбола в регионе. В 2026 году США, Канада и Мексика примут чемпионат мира.