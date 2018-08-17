Президент США пригрозил снизить уровень поддержки Турции из-за арестованного в стране американского пастора

Дональд Трамп написал об этом в твиттере. До этого Минфин США пригрозил Анкаре новыми санкциями.

Хозяин Белого дома обвинил Турцию в том, что она «многие годы пользовалась Соединёнными Штатами». И потребовал освободить пастора Эндрю Брансона. По словам Трампа, его страна ничего не заплатит за освобождение невинного человека. Но в случае если он останется за решёткой, США сократят степень поддержки Турции. Брансона президент назвал «великим патриотом, которого держат в заложниках». Власти Турции около двух лет назад арестовали американского пастора. Его обвиняют в шпионаже и причастности к попытке госпереворота, который едва не произошёл в стране в июле того же года. Во время тех событий погибло почти 250 человек. Пастора, который много лет живёт в Турции, заподозрили в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Он за океаном, его Анкаре не выдают. Минфин США в начале месяца из-за пастора ввёл санкции против министров юстиции Гюля и внутренних дел Сойлу. А вчера глава ведомства Стивен Мнучин пригрозил новыми ограничительными мерами. Турции не следует испытывать терпение Дональда Трампа заявил вице-президент СШа Майкл Пенс.

Власти Турции заявили, что намерены симметрично отвечать на действия Вашингтона.