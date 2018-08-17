У здания Центра имени Хруничева в Москве сегодня может состояться акция против массовых сокращений
Как «Эху Москвы» сказали в организации «Рабочий компас», она будет проведена в форме встречи с кандидатом в мэры Москвы от «Справедливой России». Сообщения о так называемом сходе — это провокация, сказал «Эху Москвы» официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко. По словам Устименко, ещё накануне коллектив завода пытались взбудоражить представители КПРФ, но сотрудники предприятия не обращали на них внимания.
Комментарии2
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sensei54 17 августа 2018 | 12:12
коллектив завода пытались взбудоражить представители КПРФ
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Надо полагать, привезли с собой стриптизершу.
dorin1987 17 августа 2018 | 12:12
/может состояться акция против массовых сокращений/ - Забавно как получается - как аннексировать няшмяш и устраивать лугандоны - так они орут во всю глотку, поддерживая, а как платить за это сокращением - возмущаются... Если связи не видят - заслужили все это полностью, нечего ныть.