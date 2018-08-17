У здания Центра имени Хруничева в Москве сегодня может состояться акция против массовых сокращений

Как «Эху Москвы» сказали в организации «Рабочий компас», она будет проведена в форме встречи с кандидатом в мэры Москвы от «Справедливой России». Сообщения о так называемом сходе — это провокация, сказал «Эху Москвы» официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко. По словам Устименко, ещё накануне коллектив завода пытались взбудоражить представители КПРФ, но сотрудники предприятия не обращали на них внимания.