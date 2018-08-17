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12:01, 17 августа 2018

В заброшенном отделении миграционной службы в Москве обнаружены паспорта россиян и целые архивы отпечатков пальцев

Они содержались в открытом доступе, а воспользоваться ими мог любой желающий.

В брошенное здание управления ФМС по Академическому району Москвы журналисты РЕН ТВ проникли через открытое окно. Они засняли стеллажи с целыми стопками личных данных после сообщений в соцсетях: там при этом назвали покинутые помещение бывшим отделением полиции. Как сообщает телеканал, его корреспондентам удалось обнаружить несколько пакетов с оригиналами российских паспортов. Большинство из них, как отмечается, оказались пробиты дыроколом и недействительными, но находились и неиспорченные документы. Кроме того, были найдены отпечатки пальцев, материалы уголовных и административных дел (причем некоторые из них актуальны и сейчас), а также сухпайки и аудиокассеты. Прибывшие к заброшенному зданию полицейские не смогли ответить на вопрос о том, как личные данные россиян оказались в свободном доступе. Все документы сотрудники правоохранительных органов вывезли в ближайший дежурный пункт, а само здание со всех сторон опечатано.

В МВД официально не комментировали обнаружение архива личных данных и материалов уголовных дел.

Комментарии

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brat_po_razymy 17 августа 2018 | 12:09

Феерично!!!

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