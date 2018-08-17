Производители мясных изделий попросили правительство помочь повысить цены в магазинах

К этому их подтолкнул резкий рост стоимости сырья, из-за которого компании теперь несут серьезные потери.

Производители призывают правительство повлиять на торговые сети с тем, чтобы они быстрее рассмотрели и приняли новые, более высокие цены на продукцию мясопереработки – колбасы, полуфабрикаты и так далее. С соответствующим письмом Национальный союз мясопереработчиков обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву, сообщает газета «Ведомости». Среди его авторов, в частности такие компании, как «Дымов», «Останкино» и «Продо». Необходимость срочного повышения цен они объясняют резким ростом стоимости сырья. Компании просят правительство разобраться и с этим вопросом. Отмечается, что с начала года свинина и курятина подорожали почти на треть, а импортная говядина на 25%, Мясопереработчики уверены, что к этому привело ограничение поставок мяса из-за рубежа, в частности из США, Бразилии и Евросоюза. Ранее производители пожаловались, что цены растут неконтролируемо, нарушаются сроки поставок. Из-за этого стоимость мясной продукции в магазинах могут повыситься в среднем на 10%.

Представитель Алексея Гордеева заявил «Ведомостям», что вице-премьер получил письмо мясопереработчиков и в ближайшее время даст поручение разобраться в ситуации.