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11:33, 17 августа 2018

Производители мясных изделий попросили правительство помочь повысить цены в магазинах

К этому их подтолкнул резкий рост стоимости сырья, из-за которого компании теперь несут серьезные потери.

Производители призывают правительство повлиять на торговые сети с тем, чтобы они быстрее рассмотрели и приняли новые, более высокие цены на продукцию мясопереработки – колбасы, полуфабрикаты и так далее. С соответствующим письмом Национальный союз мясопереработчиков обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву, сообщает газета «Ведомости». Среди его авторов, в частности такие компании, как «Дымов», «Останкино» и «Продо». Необходимость срочного повышения цен они объясняют резким ростом стоимости сырья. Компании просят правительство разобраться и с этим вопросом. Отмечается, что с начала года свинина и курятина подорожали почти на треть, а импортная говядина на 25%, Мясопереработчики уверены, что к этому привело ограничение поставок мяса из-за рубежа, в частности из США, Бразилии и Евросоюза. Ранее производители пожаловались, что цены растут неконтролируемо, нарушаются сроки поставок. Из-за этого стоимость мясной продукции в магазинах могут повыситься в среднем на 10%.

Представитель Алексея Гордеева заявил «Ведомостям», что вице-премьер получил письмо мясопереработчиков и в ближайшее время даст поручение разобраться в ситуации.

Комментарии

29

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trans 17 августа 2018 | 11:35

И кто же богатеет на росте цен? Явно не крестьяне.

ostapbey 17 августа 2018 | 11:48

trans: так сырье!!! Сырье же подорожало для колбасно ветчинной промышленности..
А это значит что поставщики костной муки с клейстером и мелом озолотятся??
Ну и перевозчики пальмового масла с соей .
Само собой разумеется даже..

dataan 17 августа 2018 | 11:50

США обвинили Украину в предательстве из-за поставок Китаю произведенных в стране двигателей компании «Мотор Сич», предназначенных для учебно-боевых самолетов JL-10. Об этом пишет газета The Washington Times

ostapbey 17 августа 2018 | 11:54

dataan: а что делать??
США не хочут ни Байкал. Ни по Урал.
А Китай очень хатит.
Даже..

gordy 17 августа 2018 | 11:54

"Мясопереработчики уверены, что к этому привело ограничение поставок мяса из-за рубежа, в частности из США, Бразилии и Евросоюза."


Сами себе отрезали, а теперь отрежут у покупателей?

tvitov66 17 августа 2018 | 12:11

Странно что про импортозамещение, которому помогают санкции, упорно промолчали

ura_123 17 августа 2018 | 11:56

dataan: Ну с Украиной понятно,а что там с ростом цен на мясо и повышением пенсионного возраста в РФ ?

rogerrabbit 17 августа 2018 | 11:57

dataan: США обвинили Украину...

кто про что, а серпастый-молоткастый все про США и Украину
все чешется там

серпастый-молоткастый, и как это связано с темой "Производители мясных изделий попросили правительство помочь повысить цены в магазинах"?


пенсии отменят, а серпастые-молоткастые всё равно будут про США и Украину переживать

eternity88 17 августа 2018 | 12:00

dataan: " с начала года свинина и курятина подорожали почти на треть, а импортная говядина на 25%..."
Действительно... черт, несправедливо как-то... Курс доллара всего на 19,29% с начала года вырос, а "импортная говядина - на 25%...".
"Темную силу чую в говядине я" (с) Магистр Йода. Магистр не знал, что в России с начала года топливо (основа расходов на логистику "импортной говядины") тоже подросло на 4 рэ за 1 л или на 10%...
ЗЫ. Эти жадные и бездарные спекулянты нас за идиотов держат или реально сами такие?...

zztop1960 17 августа 2018 | 12:11

trans: Крестьянам наоборот швах , им предьявят более низкие закупочные цены и многие обонкротятся

yralez 17 августа 2018 | 11:36

И просить не надо......всегда помогут.
В воровстве да грабеже.
Для того и созданы.

mikhail_spb_ 17 августа 2018 | 11:37


Просьба повысить цены на мясо-колбасные изделия должна исходить от благодарного народонаселения.
"В связи с возросшим благосостоянием и переизбытком лишних денег просим поднять цены на продукты питания, транспорт, тарифы жкх, а также увеличить пенсионный возраст".

tvitov66 17 августа 2018 | 12:06

mikhail_spb_: дык производство мясных изделий это призвание, а для заработка денег нужно в бизнес ходить

sergo_25_26 17 августа 2018 | 11:38

Медведев лично прикажет всем магазинам поднять цены.

danko1 17 августа 2018 | 11:38

Цены на всё растут огромными темпами, только в расчет инфляции почему-то не попадают.
Да и о том, чтобы повлиять на Саню-вора, монополиста по сути в России, чтобы цены не поднимал, никто и думать не будет.
Ему рост его миллиардов нищие россияне будут оплачивать.

rampa 17 августа 2018 | 11:39

а у нас в самых "дешевых" (в другие почему-то? не хожу) магазинах уже месяц назад куры с 102 руб до 129 подорожали. Про мясо ничего сказать не могу, т.к. могу его себе позволить крайне редко и цены предыдущие не помню

hiryrg 17 августа 2018 | 11:42

Поскорее! Не тяните! Жду не дождусь!

(комментарий скрыт)

heklya 17 августа 2018 | 11:45

Не правильно сформулировано ! "По просьбам трудящихся происходит выравнивание цен на продукты роскоши...."

staglla 17 августа 2018 | 11:46

Кровавый режим регулирует цены на рынке. Для того что бы заработать себе политические очки.
Доколе?!
Пусть все регулирует невидимая рука рынка.

Блин. Но цены в сетях это и есть та самая рука рынка... Как же быть?

ostapbey 17 августа 2018 | 11:50

staglla: так рынок только в кооп."озеро" и то все места заняты.
А остальным что осталось.
Среди колбасных обрезков второй категории свежести в мусорном баке.даже..

ramses333 17 августа 2018 | 12:03

staglla: Больше не шути так. Я чуть не умер от смеха. Ты, наверное, самый остроумный на Савушкина?

kalimator 17 августа 2018 | 11:51

а что, в нынешней колбасе есть мясо???

dimavosko 17 августа 2018 | 11:55

Мясопереработчики уверены, что к этому привело ограничение поставок мяса из-за рубежа, в частности из США, Бразилии и Евросоюза.
---------
Ну что, наказали Запад своими антисанкциями?
Слов нет от бездарности руководства страны.

sergs_sergs 17 августа 2018 | 11:56

Так ведь цена на мясо не главное! Главное чей Крым!

ed10075 17 августа 2018 | 11:57

Ну а где импортозамещенная говядина? Опять только языком протрепали?

ura_123 17 августа 2018 | 11:58

Я так понимаю что уж который год эти производители работают себе в убыток,как и производители бензина?

vadimp 17 августа 2018 | 11:59

Прально, прально!
"Щи да каша пища наша"
Политика путина в действии ... :(

omichka 17 августа 2018 | 12:03

Я так полагаю, торговые сети сопротивляются. Им продавать нужно, а не смотрины на товары устраивать

zztop1960 17 августа 2018 | 12:05

Было три, а стало пять — всё равно берём опять!
Даже если будет восемь — всё равно мы пить не бросим!
Передайте Ильичу — нам и десять по плечу,
Ну, а если будет больше — то получится как в Польше!
Ну, а если — двадцать пять — Зимний снова будем брать!

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