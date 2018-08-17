Актёр Алексей Панин вновь оказался в центре скандала

Источники ТАСС в аэропорту Симферополя утверждают, что он попросил снять его с рейса в Москву, так как «почувствовал что-то неладное». Панин летел с дочкой. По словам собеседника агентства, у пассажиров и экипажа претензий к актёру не было.

Между тем, пользователи соцсетей пишут, что Панин устроил дебош на борту. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись на которой видно, как стюарды пытаются успокоить пассажиров из-за поведения актёра. В итоге самолёт вылетел с задержкой в 2 часа. Сам Панин рассказал в видеоролике, опубликованном в его аккаунте в Интаграмм, что не устраивал в самолете дебош, он не вылетел из Симферополя по личным причинам.