Актёр Алексей Панин вновь оказался в центре скандала
Источники ТАСС в аэропорту Симферополя утверждают, что он попросил снять его с рейса в Москву, так как «почувствовал что-то неладное». Панин летел с дочкой. По словам собеседника агентства, у пассажиров и экипажа претензий к актёру не было.
Между тем, пользователи соцсетей пишут, что Панин устроил дебош на борту. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись на которой видно, как стюарды пытаются успокоить пассажиров из-за поведения актёра. В итоге самолёт вылетел с задержкой в 2 часа. Сам Панин рассказал в видеоролике, опубликованном в его аккаунте в Интаграмм, что не устраивал в самолете дебош, он не вылетел из Симферополя по личным причинам.
Комментарии5
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ostapbey 17 августа 2018 | 11:39
!В морском порту Симферополя??
Так он захотел в Ялту!!! В среду русского обитания!!
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Согласно сообщению, главный санитарный врач Ялты Виталий Задорожный подписал постановление, в котором говорится, что с 15 августа запрещено купание в море около Ялты от территории пляжа «Ялта-Интурист» до Ливадии включительно.
Согласно постановлению, в Ялте были повреждены канализационные сооружения, в частности, труба выпускного коллектора.
«В море выявлено пятно необычных для морской воды плавающих веществ», - говорится в постановлении.
tvitov66 17 августа 2018 | 11:53
ostapbey: настоящий ПУтриот ... и даже собак любит
ura_123 17 августа 2018 | 12:03
ostapbey: Отчего же,вполне себе обычные для морской воды вокруг этого острова “плавающие вещества" )))
uralruss 17 августа 2018 | 11:59
Уважаемое эхо! Вам что в политике ублюдков мало? Тратите ресурсы на помойку.
ura_123 17 августа 2018 | 12:01
Ясен перец что неладное,принадлежность полуострова у большей части мира вызывает так называемое Паниным неладное )))