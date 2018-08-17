Движение поездов на фиолетовой линии московского метро восстановлено после почти часового сбоя
Интервалы были увеличены по техническим причинам, утверждают в пресс-службе подземки. По некоторым данным, они составили от 6 до 7 минут и были связаны с неисправностью светофора.
Комментарии1
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blindpew_33 17 августа 2018 | 12:05
Мои соболезнования тем, кто сегодня "попал".
Что такое фиолетовая линия - рассказывать не надо, там и в штатном режиме очень несладко.
Трудно представить, что там творится при таких сбоях. Хорошо, без жертв.