На юго-западе Москвы нашли заброшенное здание полицейского отдела

В нём находились документы граждан, архивы с отпечатками пальцев, а также материалы уголовных и административных дел. Сначала фотографии целых стеллажей появились в соцсетях, затем их сняли журналисты РЕН ТВ.

Проникнуть в здание можно было через открытое окно. Судя по всему, речь идёт о бывшем отделении УФМС. На данный момент сотрудники полиции вывезли все документы в ближайший дежурный пункт.