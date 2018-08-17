На юго-западе Москвы нашли заброшенное здание полицейского отдела
В нём находились документы граждан, архивы с отпечатками пальцев, а также материалы уголовных и административных дел. Сначала фотографии целых стеллажей появились в соцсетях, затем их сняли журналисты РЕН ТВ.
Проникнуть в здание можно было через открытое окно. Судя по всему, речь идёт о бывшем отделении УФМС. На данный момент сотрудники полиции вывезли все документы в ближайший дежурный пункт.
Комментарии7
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georg100 17 августа 2018 | 11:36
Окончательная деградация всех институтов и ветвей власти.
gordy 17 августа 2018 | 11:39
Безнадёжные разгильдяи?
zemljanka 17 августа 2018 | 11:59
"Нарочно не придумаешь".
tvitov66 17 августа 2018 | 12:02
zemljanka: а скоро на юго-западе начнут находить заброшенных полицаев
pusto1 17 августа 2018 | 11:37
Да ладно, этого не может быть. Скорее всего сами и слили сенсацию.
yralez 17 августа 2018 | 11:39
Полицаи то что, все ушли на фронт ?.....в ихтамнеты ?..
oneoretwo 17 августа 2018 | 11:56
..."кадры решают все", не так ли ?...