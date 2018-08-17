Дорогомиловский суд Москвы перевёл под домашний арест фигуранток дела «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик
Было удовлетворено ходатайство следствия, которое считает, что больше нет основа6ний содержать девушек под стражей.
Напомню, их обвиняют в создании экстремистского сообщества.
Изменение меры пресечения не означает удачного исхода дела и тем более не может говорить о справедливости судебной системы, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Михаил Фишман. По словам Фишмана, «Марш матерей» безусловно повлиял на изменение меры пресечения девушкам.
Комментарии1
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ivfn 17 августа 2018 | 11:51
Теперь можно в Европы или Америки линять.