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Эксклюзив Эха 11:01, 17 августа 2018

Российских пользователей сотовой связи могут перевести на отечественные сим-карты

Как пишет «Коммерсантъ» соответствующее предложение операторам направило Минкомсвязи. В рамках «Закона Яровой» они могли бы установить на своём оборудовании отечественные системы криптографической защиты. Причём они будут обязательно сертифицироваться спецслужбами.
Эта идея вполне осуществима, сказал «Эху Москвы» представитель Агентства «М Форум Анатиликс» Алексей Бойко. По словам Бойко, предполагаемая угроза безопасности пользователей является лишь поводом для внесения этого предложения.

Комментарии

20

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tv_victim 17 августа 2018 | 11:07

"Только глупец ищет замену апельсину, имея апельсиновый сад"...


Китайская мудрость.

gordy 17 августа 2018 | 11:18

"Российских пользователей сотовой связи могут перевести на отечественные сим-карты"

Какие "отечественные" сим-карты, когда сегодня-завтра мир перейдёт на виртуальные симки? Выброшенные деньги - вместо современных технологий?

sapiens17 17 августа 2018 | 11:33

gordy: " ... Выброшенные деньги ..."
Для Вас (меня) - выброшенные (изъятые), для некоторых - "честно" заработанные миллиарды!

(комментарий скрыт)

rogerrabbit 17 августа 2018 | 11:42

gordy: Какие "отечественные" сим-карты, когда сегодня-завтра мир перейдёт на виртуальные симки?

весь мир, может и перейдет
но весь мир нам не указ
у нас, советских, особенная гордость!

mikhail_spb_ 17 августа 2018 | 11:08


Может, отечественных пользователей-абонентов пора перевести на отечественные дисковые аппараты?
Тогда и сим-карт не потребуется, ибо их некуда будет вставлять.

rampa 17 августа 2018 | 11:15

mikhail_spb_: чать у новых сим-карт и разработчики и изготовители есть. И почему-то у меня подозрения, что они не из своего кармана эти новшества оплачивают

(комментарий скрыт)

oneoretwo 17 августа 2018 | 11:16

mikhail_spb_: ...в проводах запутаются...

oneoretwo 17 августа 2018 | 11:14

...предполагаемая угроза безопасности пользователей является лишь поводом для внесения этого предложения.
-------------------------------------
...вот кто "боится", тот пусть и "переходит"...

rogerrabbit 17 августа 2018 | 11:44

oneoretwo: кто "боится", тот пусть и "переходит"

вы не понимаете: государство радеет о своих гражданах
в том числе и о неразумных
оно же у нас социальное, государство-то

klegg 17 августа 2018 | 11:16

пузаны из минкомсвязи по уровню интеллекта сравнялись с коллегами из роскомнадзора

vinidbi 17 августа 2018 | 11:18

klegg: Это же ссыкливые пешки никогда не имели своего личного мнения и с немедленной готовностью выполняют лишь то, на что укажут казнокрады из .ФСБ

(комментарий скрыт)

irinakingsize1 17 августа 2018 | 11:26

\\Погодите, но это какой-то нонсенс.
- Ну почему. Мы посоветовались с ФСБ, ФСБ – точно такого же мнения.
- ФСБ, как это все понять?
ФСБ:
- Будешь у нас на глазах – так спокойнее.\\

vladimir_veteran 17 августа 2018 | 11:27

Камо грядеши, Русь?

lesnoj 17 августа 2018 | 11:28

Среди прочих преимуществ отечественного над импортным, такую сим-карту надо менять через 15 месяцев. А то, видишь, поставил импортную и пользуйся вечно. В России не забалуешь, будешь каждый год приходить за новой. https://www.business-gazeta.ru/news/392328

kryimzdick 17 августа 2018 | 11:28

отечественные симкарты и в лотки влезать не будут, а производство нано-симкарт смогут освоить только к 2032 году, как производство св дисков - уже после развала Союза, а планировали в 1985 году

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a_111111 17 августа 2018 | 11:32

Интересно, кто в России закупил оборудование для производства сим карт

tvitov66 17 августа 2018 | 11:57

a_111111: а тут и гадать не надо - либо тренер по дзюдо, либо гангрена

sergo_25_26 17 августа 2018 | 11:33

Ротенберг уже вложился в оборудование для изготовления сим карт. Никто никуда с подводной лодки не денется. КРЫМНАШ топит всех. Вместе орали, теперь милости просим в современный ГУЛАГ.

rogerrabbit 17 августа 2018 | 11:40

>> установить на своём оборудовании отечественные системы криптографической защиты

зачем?
зачем какая-то криптографтическая защита?
если спросят, то будет выдано всё и сразу
на хрена тратить деньги?




>> предполагаемая угроза безопасности пользователей является лишь поводом для внесения этого предложения

разумеется
а что, кто-то сомневается?
кого в стране интересует безопасность пользователей или сохранность личных данных?

compare 17 августа 2018 | 11:42

то есть,телефоны напрямую будут подключены к "кубу"? ловко....прослушка и контроль,за свои же деньги...анекдот про веревку и мыло и профсоюз,отдыхает..

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