"Российских пользователей сотовой связи могут перевести на отечественные сим-карты"

Как пишет «Коммерсантъ» соответствующее предложение операторам направило Минкомсвязи. В рамках «Закона Яровой» они могли бы установить на своём оборудовании отечественные системы криптографической защиты. Причём они будут обязательно сертифицироваться спецслужбами.

Эта идея вполне осуществима, сказал «Эху Москвы» представитель Агентства «М Форум Анатиликс» Алексей Бойко. По словам Бойко, предполагаемая угроза безопасности пользователей является лишь поводом для внесения этого предложения.