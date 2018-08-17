//В Роскосмосе опровергают сообщение о митинге работников Центра имени Хруничева, которые выступают против сокращений//

Сегодня агентству ТАСС сказали в ведомстве, что вечером никаких сходов не будет, если появятся «какие-то люди с целью устроить провокацию, то с ними будут разбираться правоохранительные органы».

Сообщения об акции появились накануне на ряде сайтов, в частности, Объединённого гражданского фронта. То, что работники завода намерены собраться для выражения протеста, подтвердил «Эху Москвы» представитель организации «Рабочий компас» Александр Зимбовский.

Ранее были сообщения, что в рамках оптимизации завода было принято решение о сокращении числа сотрудников более чем в 2,5 раза.