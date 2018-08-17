В Роскосмосе опровергают сообщение о митинге работников Центра имени Хруничева, которые выступают против сокращений
Сегодня агентству ТАСС сказали в ведомстве, что вечером никаких сходов не будет, если появятся «какие-то люди с целью устроить провокацию, то с ними будут разбираться правоохранительные органы».
Сообщения об акции появились накануне на ряде сайтов, в частности, Объединённого гражданского фронта. То, что работники завода намерены собраться для выражения протеста, подтвердил «Эху Москвы» представитель организации «Рабочий компас» Александр Зимбовский.
Ранее были сообщения, что в рамках оптимизации завода было принято решение о сокращении числа сотрудников более чем в 2,5 раза.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 17 августа 2018 | 11:11
Неужели батутчика-рагозина собираются сокращать?
В рамках оптимизации.
gonduras_on_colyma 17 августа 2018 | 11:14
//В Роскосмосе опровергают сообщение о митинге работников Центра имени Хруничева, которые выступают против сокращений//
Конечно же, все работники Поцкосмоса хором за сокращения.
И чем больше их будет, тем лучше.
А ещё они стоят горой за повышение пенсионного возраста.
Кто не верит, может спросить у руководства Поцкосмоса.
na555 17 августа 2018 | 11:39
mikhail_spb_: Как раз всех сократят, а его одного оставят.
cobakevich 17 августа 2018 | 11:53
mikhail_spb_:
Даю Наверное проводят на заслуженный отдых.
oneoretwo 17 августа 2018 | 11:11
...батуты, рыгозкин... только батуты...
lager23 17 августа 2018 | 11:15
Ломай Рогозина дрова, ломай, ( у вас путерастов это хорошо получается) бросай их в общий путенский костёр, в стране не должно быть холодно к Новому Году,клептократия должна быть как можно скорее в топке истории!
..... чём быстрее проскочим кончину гнилого путинизма, тем легче будет восстанавливаться стране!
zztop1960 17 августа 2018 | 11:16
Когда пишу про не политические темы всё в порядке , как только напишу критику в адрес Путина и РФ , тут же компьютер предупреждает , что совершено нападение на ваш компьютер , угроза устронена. С начала думал , что совпадения , но нет , действительно так , несколько раз перепроверил
lager23 17 августа 2018 | 11:53
zztop1960: рекомендую набирать сайт kremlin.ru буквально на секунду и "червь" сбрасывается
cobakevich 17 августа 2018 | 11:26
Отличная "ОПТИМИЗИЦИЯ" !
Школы и больницы уже соптимизировали, теперь ни школ , ни больниц ...
Хотя, о чем это я , это же обычное сокращение штатов - работы нет, ракеты и движки нам не нужны , милости просим на улицу !
Зато в Роскосмосе наверняка появится целое управление из уволенных начальников .
neitral_n 17 августа 2018 | 11:42
Да толку-то от такого "коллехтива" всё равно нет! Пусть стойкий профсоюз тогда создают - и борются с импотентной администрацией цивильными методами - чай все с верхним образованием поди?! Суперкастрюлю пусть выдумают или ещё какой антиЦептер! Так глядишь и Маска догоним, и Рогозина построим!
slash80 17 августа 2018 | 11:53
ну я так понимаю они сами выбрали власть . так что митинговать то ?
cobakevich 17 августа 2018 | 12:03
slash80:
Как работникам кое - какой отрасли митинговать им запрещено ... и жаловаться.
Подписку давали.
vachek 17 августа 2018 | 12:06
Территорию Центра имени Хруничева отдадут под застройку. Чистый бизнес - никакого космоса...