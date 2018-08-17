Посольство России в США направит ноту протеста в Госдеп с требованием прекратить унижения и давление на Марию Бутину

«Условия ее содержания под стражей недопустимы,» — сообщил в эфире «Первого канала» пресс-секретарь посольства Николай Лахонин: «Создание американскими властями подобных условий содержания нашей гражданки, которая к тому же не является осужденной, а находится в статусе подозреваемой, неприемлемо. Мария держится стойко, ее решимость отстаивать свою невиновность только крепнет».

Мария Бутина была задержана 15 июля по обвинению в продвижении интересов России на территории Соединенных Штатов без необходимой регистрации.