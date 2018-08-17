В Роскосмосе опровергают сообщение о митинге работников Центра имени Хруничева
Они выступают против массовых сокращений. Сегодня агентству ТАСС сказали в ведомстве, что вечером никаких сходов не будет, если появятся «какие-то люди с целью устроить провокацию, то с ними будут разбираться правоохранительные органы».
Сообщения об акции появились накануне на ряде сайтов, в частности, Объединённого гражданского фронта.
Комментарии3
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zztop1960 17 августа 2018 | 10:40
Короче , если тебя уволят- сократят и ты возмутишься , то приедут менты и тебя отдубасят и задержат , обвинив в экстремизме и попытке свергнуть власть.
gs1112 17 августа 2018 | 10:43
Народ одного не понимает, сейчас спрос на мультипликаторов, а не ракетостроителей.
ivar1964 17 августа 2018 | 10:41
Разумеется, никаких митингов не будет. Трудящиеся с пониманием и готовностью встречают сокращения. Все они, как один человек поддерживают политику России и ее любимого вождя.