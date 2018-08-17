Доллар снижается при открытии торгов на 4,25 коп., до 66,8 руб.
Доллар снижается при открытии торгов на 4,25 коп., до 66,8 руб., рубль стабилен к бивалютной корзине. Об этом с пометкой «молния» сообщает Интерфакс.
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Доллар снижается при открытии торгов на 4,25 коп., до 66,8 руб., рубль стабилен к бивалютной корзине. Об этом с пометкой «молния» сообщает Интерфакс.
Комментарии3
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shmuel63 17 августа 2018 | 10:16
И все равно - где же взять простоиу американскому работяге (или, того хуже -безработному) 67 рублей, чтобы купить хотя бы один доллар?
uriyurievich 17 августа 2018 | 10:21
По бирже смешно смотреть как цб вливает после каждого скачка..,как только нефть подскакивает продают баксы , вот и вся стабильность пока..как и все у нас искусственная..
max3446 17 августа 2018 | 10:30
Норвежская делегация прибыла в Крым с деловым визитом, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Возглавляет делегацию глава общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер.
«Норвежская делегация приехала в Крым с деловым визитом. Мы проведем с ними рабочую встречу, на которой, в том числе, будет представитель нашего МИДа. Будем обговаривать приезд крупной норвежской делегации в октябре этого года, примерную программу и их ожидания от октябрьского визита», — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, норвежская делегация намерена также посетить байк-шоу в Севастополе.
«Норвежцы сформулировали четкие вопросы по развитию бизнеса в Крыму. Это, скорее всего, будут небольшие пилотные проекты. И если они будут реализованы успешно, то за ними пойдут куда более серьезные инвестиции», — подчеркнул Гемпель.