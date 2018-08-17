Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис по версии журнала Forbes
За год она заработала 40,5 миллионов долларов. Доходы актрисы выросли, благодаря роли «чёрной вдовы» в фильме «Мстители. Война бесконечности». Второе место досталось Анджелине Джоли, а третье – Дженнифер Энистон.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vladimirgornitsky 17 августа 2018 | 10:16
Правду говорят, что сперва ты работаешь на репутацию, а потом, остальную жизнь, репутация работает на тебя.
Скарлетт Йоханссон заработала репутацию, снимаясь в первоклассных фильмах, а теперь благодаря этой репутации получает огромные деньги, снимаясь в дешевом (по художественным достоинствам, а не по бюджету) ширпотребе.