США передумали проводить осенью военный парад
Его инициатором был президент Дональд Трамп, но в итоге торжественное мероприятие решили перенести на следующий год.
Парад власти США планировали устроить по случаю столетия окончания Первой мировой войны. И приурочить его ко Дню ветеранов, который в стране ежегодно отмечают 11 ноября. Парад хотели провести днём раньше, в нём должны были участвовать 5-7 тысяч солдат и офицеров, военная техника и авиация. Но за несколько месяцев Пентагон объявил о переносе мероприятия на следующий год. Основная причина как сообщает Рейтер — его стоимость. На проведение парада планировали потратить более 90та миллионов долларов. Стоимость мероприятия вызывала большие сомнения, сообщил агентству не захотевший назвать себя американский чиновник. Даже некоторые соратники Трампа, как пишет издание Hill, не одобрили его идею тратить огромную сумму на проход военных от Белого дома до Капитолийского холма, где находится Конгресс. В Штатах крупных военных парадов не проводили почти 30 лет. В последний раз это было в 91м в честь победы США в войне в Персидском заливе. Тогда торжественные мероприятия прошли в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Дональд Трамп по сообщениям СМИ решил устроить военный парад по аналогии с тем, что проводят в Париже в национальный праздник День взятия Бастилии. Пресс-служба мэра Вашингтона не поддержала идею, предложив президенту США самому заплатить за это.
Комментарии12
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serhio_25__ 17 августа 2018 | 10:08
А что так, почему перенесли? Все деньги ушли на содержание бандеровские режима на Украине?
navsegda 17 августа 2018 | 10:30
serhio_25__: "бандеровский режим" избран всенародным голосованием и признан всем миром , включая твою родинку и в поддержке не нуждается
mikhail_spb_ 17 августа 2018 | 10:09
У загнивающих американцев нет денег на парады, а у встающих с колен россиян есть!
Вот ещё один пример превосходства нашей суверенной демократии над ихним доживающим последние дни капитализьмом!
andreyoo 17 августа 2018 | 10:09
ИЧСХ, про парад, который если и будет, то аж более чем через год Эхо пишет уже в который раз. и поди еще не раз расскажет.
А про то что вчера Зенит 8-1 выиграл Динамо Минск молчок. Неформат? Но ведь когда Зенит им же проиграл 0-4 сообщали. А нынче недостаточно позитивно?
ivar1964 17 августа 2018 | 10:19
Слабаки американцы! А вот Россия не остановится перед 90 млн. долларов, но парад на Красной площади устроит! Даже если для этого придется не дать пенсии немногим оставшимся ветеранам войны.
ematveev 17 августа 2018 | 10:23
Братья-либерасты, как же так?!?
Вы же тут на 9 Мая кричали, что Россия, а так же прочие страны-милитаристы (Китай, КНДР) - единственные, кто проводит военные парады, и что в "цивилизованном мире" уже давно никто не демонстрирует таким образом свои милитаристские устремления?
Поясните, я в непонятках...
navsegda 17 августа 2018 | 10:33
sg97:
Si vis pacem, para bellum
kryimzdick 17 августа 2018 | 10:34
sg97: изнасилуют тебя и в рот, и в анус
sg97 17 августа 2018 | 10:41
kryimzdick:
Вот хорошо когда на эхе много животных в теме, которые это все испытали и теперь честно предупреждают других.
Тебя твои хозяева поощрить как то хотели или просто с кем то спутали, когда драли во все щели, чмо ты дырявое?
kryimzdick 17 августа 2018 | 10:43
sg97: ты ничего другого не заслужил, кроме как быть подстилкой, гнида прижопинская)))))
max3446 17 августа 2018 | 10:32
Власти Китая обучают свои вооруженные силы наносить удары по США и союзникам.
Соответствующие выводы опубликованы в докладе о Вооруженных силах Китая за 2018 год, сообщает Пентагон.
«За последние годы Пекин расширил зону покрытия надводных военных операций, обретая опыт таких маневров в стратегически важных морских районах и, вероятно, обучая свои вооруженные силы наносить удары по США и союзникам», — говорится в докладе.
Американские эксперты пока не понимают, «какой сигнал Пекин направляет в Вашингтон, демонстрируя военную мощь».
Складывается ощущение, что дни пендостана сочтены. А почему отменили парад, дак достойного оружия у пендосов нет всё старое, ржавое, дряблое, и весьма уродливое.
navsegda 17 августа 2018 | 10:37
max3446: На китайских картах Дальний Восток и Байкал обозначены как китайская территория