США передумали проводить осенью военный парад

Его инициатором был президент Дональд Трамп, но в итоге торжественное мероприятие решили перенести на следующий год.

Парад власти США планировали устроить по случаю столетия окончания Первой мировой войны. И приурочить его ко Дню ветеранов, который в стране ежегодно отмечают 11 ноября. Парад хотели провести днём раньше, в нём должны были участвовать 5-7 тысяч солдат и офицеров, военная техника и авиация. Но за несколько месяцев Пентагон объявил о переносе мероприятия на следующий год. Основная причина как сообщает Рейтер — его стоимость. На проведение парада планировали потратить более 90та миллионов долларов. Стоимость мероприятия вызывала большие сомнения, сообщил агентству не захотевший назвать себя американский чиновник. Даже некоторые соратники Трампа, как пишет издание Hill, не одобрили его идею тратить огромную сумму на проход военных от Белого дома до Капитолийского холма, где находится Конгресс. В Штатах крупных военных парадов не проводили почти 30 лет. В последний раз это было в 91м в честь победы США в войне в Персидском заливе. Тогда торжественные мероприятия прошли в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Дональд Трамп по сообщениям СМИ решил устроить военный парад по аналогии с тем, что проводят в Париже в национальный праздник День взятия Бастилии. Пресс-служба мэра Вашингтона не поддержала идею, предложив президенту США самому заплатить за это.