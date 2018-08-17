Дональд Трамп пригрозил снизить уровень поддержки Турции, если она не освободит американского пастора Эндрю Брансона
Президент США написал в Твиттере, что это великий патриот, который находится в заложниках.
Накануне Минфин США напомнил, что Вашингтон может расширить санкционный список против Анкары. Брансон был арестован в 2016 году по подозрению в шпионаже и поддержке антиправительственных структур, которые собирались совершить госпереворот.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
glotov 17 августа 2018 | 10:26
Эрдоган - потомок янычар, а янычары - народ беспощадный.
alis_kirs 17 августа 2018 | 10:38
glotov: ===Эрдоган - потомок янычар===
— Не оскорбляйте меня, — кротко заметил Бендер. — Я сын турецко-подданного и, следовательно, потомок янычаров. Я вас не пощажу, если вы будете меня обижать. Янычары не знают жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к подпольным советским миллионерам." (с) "Золотой телёнок"
serhio_25__ 17 августа 2018 | 10:32
Давай, Штирлиц, гони Турцию в объятия России и Ирана. Надо избавляться от НАТО с южного подбрюжья России.
kryimzdick 17 августа 2018 | 10:32
Трамп хитрый. Теперь Эрдоганчик падёт в объятия Вовчика, а потом они задушат друг друга в объятиях, как Адик с Иосиком.
alis_kirs 17 августа 2018 | 10:35
===Дональд Трамп пригрозил снизить уровень поддержки Турции...===
Чего-чего снизить? Уровень поддержки? Это тот "уровень поддержки", благодаря которому рухнула турецкая в начале августа? Ну-ну. Пущай снижает далее. Быстрее пиндосы со своими базами из Турции уберутся...
velbkeirf1 17 августа 2018 | 10:38
Фашингтон может расширить санкционный список и даже убрать ЯО?