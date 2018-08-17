Дорогомиловский суд Москвы перевёл под домашний арест фигуранток дела «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик
Было удовлетворено ходатайство следствия, которое считает, что больше нет основа6ний содержать девушек под стражей.
Напомним, их обвиняют в создании экстремистского сообщества.
Комментарии3
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motooppic 17 августа 2018 | 10:19
их на зону лет на десять надо бы перевести. Только там им место!
riots 17 августа 2018 | 10:24
Больше нет оснований ? А какие основания были раньше ?
ivfn 17 августа 2018 | 10:37
riots:
// А какие основания были раньше ?//
Сбегут в Европы или Америки
Между нами говоря ,лучше в СИЗО ,чем домашний арест.