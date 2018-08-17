@Минкомсвязи считает необходимым перевести пользователей сотовой связи на новые сим-карты@

Они, в соответствии с «законом Яровой», будут защищены шифрованием, которое сертифицировала ФСБ.

Министерство фактически хочет сделать сим-карты сертифицированными средствами защиты информации. А это значит, что должен вестись их учет, и выдавать их абонентам должны по определенной процедуре, пишет «Коммерсант». Но операторы опасаются, что реализовать это на массовом рынке будет невозможно, в том числе потому что абонентам придется менять сим-карты как средства криптозащиты каждые 15 месяцев. Кроме того, операторам связи придется серьезно потратиться. В «Вымпелкоме» затраты на выполнение требований министерства оценили более чем в 5 миллиардов рублей на всех участников в рынка.

Однако в целом операторы соглашаются, что идея Минкомсвязи имеет смысл – сейчас сим-карты закупаются у двух зарубежных производителей с предустановленной системой криптозащиты, и нет уверенности, что они не передадут по запросу иностранных спецслужб ключи шифрования. Выполнение этих требований избавит от таких рисков. Между тем, в Минюсте пока проект приказа вернули на доработку.

Сейчас в стране обслуживается около 260 миллионов сим-карт. Как отмечается, проект приказа Минкомсвязи не предполагает замены тех сим-карт, которыми уже пользуются абоненты.