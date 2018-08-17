Минкомсвязи считает необходимым перевести пользователей сотовой связи на новые сим-карты
Они, в соответствии с «законом Яровой», будут защищены шифрованием, которое сертифицировала ФСБ.
Министерство фактически хочет сделать сим-карты сертифицированными средствами защиты информации. А это значит, что должен вестись их учет, и выдавать их абонентам должны по определенной процедуре, пишет «Коммерсант». Но операторы опасаются, что реализовать это на массовом рынке будет невозможно, в том числе потому что абонентам придется менять сим-карты как средства криптозащиты каждые 15 месяцев. Кроме того, операторам связи придется серьезно потратиться. В «Вымпелкоме» затраты на выполнение требований министерства оценили более чем в 5 миллиардов рублей на всех участников в рынка.
Однако в целом операторы соглашаются, что идея Минкомсвязи имеет смысл – сейчас сим-карты закупаются у двух зарубежных производителей с предустановленной системой криптозащиты, и нет уверенности, что они не передадут по запросу иностранных спецслужб ключи шифрования. Выполнение этих требований избавит от таких рисков. Между тем, в Минюсте пока проект приказа вернули на доработку.
Сейчас в стране обслуживается около 260 миллионов сим-карт. Как отмечается, проект приказа Минкомсвязи не предполагает замены тех сим-карт, которыми уже пользуются абоненты.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 17 августа 2018 | 10:03
Очередной грабёж и распил.
Интересно, а мадам яловая получает проценты за использование её фамилии?
meteor1908 17 августа 2018 | 10:09
mikhail_spb_: её фамилия уже бренд. Так что - само-собой...
oldpartizan 17 августа 2018 | 10:17
и совершать звонки только с письменного разрешения председателя региональной ячейки ядра
gordy 17 августа 2018 | 10:23
@Минкомсвязи считает необходимым перевести пользователей сотовой связи на новые сим-карты@
Деньги на ветер: уже в самое ближайшее время все ведущие производители перейдут на использование виртуальных сим-карт, формируемых специальным алгоритмом в самом телефоне.
Минкомсвязи считает необходимым перевести пользователей сотовой связи на новые сим-карты
opiatnovyi63 17 августа 2018 | 10:33
astet: А мнение пользователей не в счёт?
seva1223 17 августа 2018 | 10:10
Это надо для:
1. Распила;
2. ФСБ задолбалось получать не систематизированную приватную информацию абонентов от операторов;
3. Первый и второй вариант;
4. Ваш вариант.
kryimzdick 17 августа 2018 | 10:10
Как они надоели со своими выдумками
neyexo 17 августа 2018 | 10:13
Покупал как-то плату для клонирования симок.
Мегафоновские не клонировались, не хватало 65 тыс. попыток, все остальные пожалуйста
yralez 17 августа 2018 | 10:23
Чекисты опять напрямую лезут в наши карманы.
Может ну их на......вместе с их связью ?
Переходить надо обратно на пейджеры.
neyexo 17 августа 2018 | 10:33
yralez: тут все просто - говорила же Латынина, на дело нужно идти без телефона
neyexo 17 августа 2018 | 10:36
Хотите тайны частной жизни -
покупаем газеты (вместо интернета)
смотрим телевизор
покупаем CD DVD
с людьми встречаемся лично ("не телефонный разговор")
чтоб не сканировали номера машин - ездим на велосипедах (не по дорогам) или на попутках, электричках