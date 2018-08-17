Выставка о парке «Монрепо» под Выборгом откроется сегодня в Санкт-Петербурге
На открытии выставки с лекцией о парке выступят его научные сотрудники. Экспозиция продлится до 17 сентября.
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На открытии выставки с лекцией о парке выступят его научные сотрудники. Экспозиция продлится до 17 сентября.
Комментарии1
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alaniron 17 августа 2018 | 09:40
Какие раньше были артисты!!! Красавцы, умницы, интеллектуалы, а сейчас ... Панин спившееся быдло, считающее что секс с животными это нормально.