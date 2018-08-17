Актёр Алексей Панин вновь оказался в центре скандала
Источники ТАСС в аэропорту Симферополя утверждают, что он попросил снять его с рейса в Москву, так как «почувствовал что-то неладное». Панин летел с дочкой. По словам собеседника агентства, у пассажиров и экипажа претензий к актёру не было.
Между тем, пользователи соцсетей пишут, что Панин устроил дебош на борту. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись на которой видно, как стюарды пытаются успокоить пассажиров из-за поведения актёра. В итоге самолёт вылетел с задержкой в 2 часа.
Комментарии5
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sg97 17 августа 2018 | 09:38
Когда это жЫвотное наконец закроют, у гомячков появится еще один кумир, еще одна жертва кровавого режЫма.. Будут слезы лить и требовать освобождения, особенно есл у него что-нибудь вдруг заболит.. Скинуть накуй надо было с самолета, сказав на прощание , "Ну, бро, ты и впрямь как чувствовал". Только дите жалко что такое уебан в папаши достался..
archibald_dandy_esquire 17 августа 2018 | 09:57
sg97:
Вы почему своих сдаёте?
"Лауреат Государственной премии РФ (2003).
Выступал в поддержку присоединения Крыма к России и заявлял о необходимости расширения границ России до Одессы.
В июне 2015 года осудил политику украинских властей, добавив, что «с большим удовольствием собственными руками перерезал бы горло» президенту Петру Порошенко, а также сообщил о желании посетить Донбасс и поддержать ДНР и ЛНР.
В 2017 году Панин за деньги снялся в предвыборном ролике кандидата в депутаты Курского городского собрания от «Единой России» Вячеслава Емельянова."
истинный патриот с такими же истинно патриотическими тараканами в голове и ведёт себя, как ведут истинные патриоты РФ - скотоложество, бисексуализм, хулиганские выходки и прочие шалости, присущее знатным патриотам РФ
так Вы и на володина Володина скоро станете наезжать?
tvitov66 17 августа 2018 | 10:05
archibald_dandy_esquire: + он еще и собак любит
old44 17 августа 2018 | 10:43
sg97: это как вы любимого актёра САМОГО назвали ? а двушечку за свободомыслие ?
lager23 17 августа 2018 | 10:05
Ситуация довольно проста!
Квасной патриотизм штука обоюдоострая, граничащая с идиотизмом, что подтверждают ватники и кремлеботы...
Панин, с его неокрепшим умом — жертва квасного патриотизма!