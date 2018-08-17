Власти Аргентины объявили вознаграждение за помощь в конфискации коррупционных средств
Лица, предоставившие важные данные, смогут получить 5 процентов от возвращённых средств, но не более 66 тысяч долларов. Это связано с расследование дела о взятках, фигурантом которого является бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер. В понедельник она предстала перед судом, но отвергла все обвинения в коррупции.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 17 августа 2018 | 09:36
Жаль, что в России пока такого нет.
Наши властные жулики, воры и бандиты даже не таились и строили дворцы с шубохранилищами и домиками для уточек.
Представляю, что начнётся, когда их власть кончится.
trender 17 августа 2018 | 09:45
В США есть похожий закон. Там такие люди, как у нас в ФБК получали бы от государства за свои труды очень неплохие деньги. А у нас их преследуют.
lager23 17 августа 2018 | 09:58
Отличный ход! Необходимо брать его на вооружение при грядущей дезинфекции кремлепутов!