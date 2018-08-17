Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшему директору Росграницы Дмитрию Безделову

Его обвиняют по делу о хищении почти 500 миллионов рублей.

Мещанский суд Москвы приговорил Дмитрия Безделова к наказанию в виде девяти лет колонии общего режима. По версии следствия, бывший глава Росграницы создал преступное сообщество. Действовал он, как утверждает сторона обвинения, вместе с руководителем гос. дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов и администрирования пунктов пропуска Данилой Вавиловым. События уголовного дела происходили в 2009 году. Похищенные деньги выделялись из бюджета на реконструкцию, строительство и обустройство пунктов пропуска через границу России.

Речь идет о сумме более чем 490 миллионов рублей. Из материалов дела следует, что Дмитрий Безделов имел умысел на совершение преступления и вместе с сообщниками действовал по четкой схеме.

Свою вину фигуранты уголовного дела отрицают.