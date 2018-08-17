Все банкоматы в России к 2020 году должны быть оборудованы для взаимодействия с бесконтактными картами и устройствами

Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источники в банковских кругах. Это требование платёжной системы «Виза». Сейчас 40 процентов операций в российских магазинах проводятся с помощью бесконтактных карт. За 2 года доля таких операций значительно возросла, но всё равно ещё недостаточно.