Работники завода имени Хруничева проведут сегодня сход у здания предприятия в Москве

Они протестуют против массовых сокращений и продажи большей части территории завода.

Центр Хруничева, который занимается созданием ракет-носителей «Протон» и «Ангара», за последние несколько лет накопил многомиллиардные долги. Поэтому завод решили оптимизировать – а именно сократить число сотрудников более чем в 2,5 раза в течение ближайших лет. Кроме того, чтобы хотя бы частично покрыть долги было решено распродать непрофильные активы в Москве, в том числе 110 из 140 гектаров земли на западе города. По неофициальным данным, территорию предприятия собирались использовать для жилой застройки в рамках программы реновации. Однако неделю назад глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что планы по продаже земли не поддержал президент. Теперь здесь хотят создать новый Звездный городок и перенести сюда инженерные коллективы производств госкорпорации в Москве. А от банкротства завод будет спасать государство, но массовых сокращений, из-за которых и протестуют работники центра, по всей видимости, не избежать.

Напомним, что о серьезных финансовых проблемах центра Хруничева объявили в 2013 году. К этому времени завод уже на протяжении шести лет был убыточным