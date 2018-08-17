Дорогомиловский суд Москвы смягчил меру пресечения фигуранткам дела «Новое величие»

18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик переведены из СИЗО под домашний арест. Они должны там находиться как минимум до 13 сентября.

Девушкам запрещено без разрешения следователя покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме юристов и членов семьи, а также пользоваться любыми средствами связи, включая интернет.

О том, что следствие просит выпустить подозреваемых из-под стражи стало известно в среду, в день проведения «Марша матерей» — несогласованной акции с требованием отпустить обвиняемых.

В ходе заседания представитель СК Антон Малюгин пояснил, что все основные следственные действия завершены, свидетели допрошены, экспертизы назначены, нахождение Павликовой и Дубовик в следственном изоляторе более нецелесообразно. Прокурор поддержал эту позицию. Адвокаты приложили ряд документов, в том числе характеристики и медицинские справки об ухудшении состояния здоровья подзащитных. Также суд ознакомился с личными поручительствами депутатов Госдумы Василия Рашкина и Сергея Шаргунова, экс-депутата, председателя «Партии Перемен» Дмитрия Гудкова, журналистов Екатерины Винокуровой и Николая Сванидзе, правозащитников Людмилы Алексеевой и Льва Пономарева.

Напомним, Павликова и Дубоовик были арестованы в середине марта по обвинению в организации экстремистского сообщества «Новое величие» и участии в нем. При этом, как утверждает защита, инициаторами создания движения фактически были сотрудники спецслужб. Всего в деле 10 обвиняемых. Под стражей остаются четверо.