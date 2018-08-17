Российские дипломаты намерены призвать США прекратить психологическое давление на Марию Бутину

Она арестована по обвинению в шпионаже и находится в тюрьме Вашингтона.

Сотрудники российского посольства в Вашингтоне вчера в очередной раз посетили в тюрьме Марию Бутину. И назвали условия её содержания неприемлемыми. Бутиной запретили прогулки, её досматривают после встреч с адвокатами, при этом заставляют полностью раздеться. В российском посольстве в США также возмущены тем, что администрация тюрьмы в Вашингтоне по ночам проверяет россиянку каждые 15 минут. Эту меру применяют к заключённым, склонным к самоубийству, отмечают дипломаты. Арестованной также не оказывают полноценную медицинскую помощь и не передают писем на русском языке.

Заявление дипмиссии опубликовано на её страничке в фейсбуке. Сотрудники посольства готовят обращение в Госдепартамент США с требованием прекратить оказывать давление на россиянку. Бутину задержали за океаном в середине июля. Её обвиняют в сговоре с целью работы иностранным агентом в интересах российского правительства. А ещё связях с российскими спецслужбами и внедрении в организации, которые могли влиять на администрацию Дональда Трампа. Вины Бутина не признаёт.

Власти США ранее заявили, что Бутиной руководил высокопоставленный чиновник российского правительства России. Этим человеком СМИ называли в прошлом сенатора, а теперь зампреда Центробанка Александра Торшина.